Электричество в Латвии в апреле подешевело на 9%

В апреле по сравнению с мартом импорт электроэнергии в страны Балтии сократился на 2,5%, а по сравнению с апрелем 2023 года вырос на 1,9%. Импорт из Польши увеличился на 1,3% по сравнению с мартом и в 11 раз по сравнению с апрелем 2023 года. Импорт из Финляндии в апреле был на 19,1% больше, чем в марте, и на 45,7% меньше, чем в апреле 2023 года. Импорт из четвертой ценовой зоны Швеции в апреле был на 12,7% меньше, чем в марте, но на 25,7% больше, чем годом ранее.