Сколько бронемашин Patria ежегодно планируется производить в Латвии?

В Латвии ежегодно планируется производить примерно 30 бронемашин Patria, выяснило агентство LETA в Министерстве обороны.
Производство полного цикла новых бронемашин начнется в мае этого года в производственном комплексе Defence Partnership Latvia, а первая машина будет готова к испытаниям не раньше июля. Минобороны определило ряд возможных решений, позволяющих проводить испытания новых бронемашин в Латвии.
Производство бронемашин полного цикла - важный шаг в развитии местной военной индустрии, указало министерство, так как с момента восстановления независимости Латвии столь масштабного производства военных транспортных средств в стране не было. В Латвии ежегодно планируется производить около 30 бронемашин Patria, что важно не только для обеспечения военной индустрии, но и для развития и укрепления национальной индустрии.
Уже создана законодательная и нормативная база для того, чтобы в будущем можно было проводить испытания военной техники на территории Латвии. Тем временем Минобороны и Национальные вооруженные силы (НВС) предложат оперативное решение, которое повлияет на график поставок, установленный НВС. Принимая во внимание, что до сих пор согласно производственному графику бронемашины проходили тесты в Финляндии и нынешние поставки для НВС не задерживались, отмечает Минобороны.
Устранение неясностей с регистрацией еще не введенных в эксплуатацию машин также уменьшит препятствия для других компаний в осуществлении полного или частичного цикла производства специальной военной техники в Латвии.
Сотрудничество оборонной сферы с предприятием Defence Partnership Latvia имеет успешный опыт, коммерсант неоднократно демонстрировал свою способность выполнять задачи по производству и поставкам.
Немаловажно и то, что производство бронетехники является частью программы международного сотрудничества, к которой присоединились Финляндия, Швеция и Германия, принять в ней участие может и любая другая страна-союзница. Целью программы сотрудничества является реализация исследований и производства военной техники специально для нужд вооруженных сил стран-членов, подчеркивают в министерстве.
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