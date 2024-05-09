Сколько бронемашин Patria ежегодно планируется производить в Латвии?

Производство полного цикла новых бронемашин начнется в мае этого года в производственном комплексе Defence Partnership Latvia, а первая машина будет готова к испытаниям не раньше июля. Минобороны определило ряд возможных решений, позволяющих проводить испытания новых бронемашин в Латвии.

Производство бронемашин полного цикла - важный шаг в развитии местной военной индустрии, указало министерство, так как с момента восстановления независимости Латвии столь масштабного производства военных транспортных средств в стране не было. В Латвии ежегодно планируется производить около 30 бронемашин Patria, что важно не только для обеспечения военной индустрии, но и для развития и укрепления национальной индустрии.