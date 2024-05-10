Ставка сопоставима с "быстрыми" кредитами: сработают ли облигации airBaltic?

Если повезет и удастся вытянуть выигрышный билет, счастливы будут все - инвесторы, руководство компании и акционеры (государство и народ), однако, если "ставка" не сработает, разочарование тоже будет большим.

На этой неделе аirBaltic эмитировала облигации на сумму 340 млн евро, из которых облигации на сумму 290 млн купили частные инвесторы, а на 50 млн - государство. Процентная ставка по облигациям составляет 14,5%, и это самая высокая ставка на европейском рынке в этом году.

Ставка действительно высока и сопоставима со ставками по "быстрым" кредитам, но до эмиссии предполагалось, что она может быть еще выше. Ставка отражает риски самой компании, авиационной отрасли и геополитической ситуации.

Традиционно при подготовке к выпуску облигаций руководство компании и организаторы эмиссии встречаются с потенциальными инвесторами, обсуждают бизнес-план компании, финансовые показатели и прогнозы, планируемую структуру облигаций и другие аспекты.

Затем эта информация обобщается, чтобы определить ориентировочную доходность облигаций, при которой существует достаточный спрос со стороны инвесторов. "Это дает организаторам эмиссии ясность в отношении результатов эмиссии", - отмечает Мартынов.

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