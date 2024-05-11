Представитель Нидерландов на "Евровидении" был допрошен шведской полицией

Представитель Нидерландов Йост Клейн не принял участие в репетиции финала конкурса песни "Евровидение" из-за "инцидента". По информации шведской телерадиокомпании SVT, 9 мая между Клейном и фотографом произошло физическое противостояние. Шведская полиция начала расследование инцидента, сообщает Eurovision World.
Клейн был допрошен шведской полицией. Полиция сообщает, что Клейн подозревается в "угрозах", прозвучавших на арене в Мальмё вечером 9 мая.
Неизвестно, в чем именно заключалась угроза. Сообщается, что инцидент произошел в четверг вечером, 9 мая, однако жалоба была подана в пятницу.
Полиция сообщает, что Клейна допрашивали вчера, 10 мая, поздно вечером. Заявитель также был допрошен. На данный момент дело передано в прокуратуру, где определят, что будет с делом дальше. Решение дела может занять несколько недель.
В субботу, 11 мая, состоится встреча голландских вещательных организаций NOS, AVROTROS и Европейского вещательного союза (EBU) по поводу дальнейшего участия Йоста Клейна в конкурсе.
В ближайшее время может быть сделано публичное объявление о результатах переговоров между вещательными организациями.
По данным The Guardian, на пресс-конференции вечером 9 мая несколько исполнителей, в том числе Клейн, выразили недовольство тем, что дебаты по поводу включения Израиля в конкурс могут омрачить само мероприятие.
Клейна, который должен выступить в финале прямо перед израильской певицей Эден Голан, спросили, может ли его песня соответствовать девизу конкурса "Объединенные музыкой". Он ответил: "Думаю, это хороший вопрос для EBU".
Тот факт, что изменения в порядке выступления артистов на репетиции были сделаны так внезапно, наводит на мысль, что "инцидент" мог произойти совсем недавно. Во время репетиций организаторы конкурса Europapa включили песню в монтаж, который демонстрируется во время голосования.
Пока нельзя исключать вероятность, что Клейн примет участие в финале шоу 11 мая и будет конкурировать с латвийским исполнителем Донсом.
Уже сообщалось, что 9 мая Дрнсу наконец удалось выйти в финал Евровидения.
Видео: Дон о своем выступлении во втором полуфинале Евровидения
В разговоре с TVNET+ артист рассказал о своих первых ощущениях после выхода в финал.
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