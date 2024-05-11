Представитель Нидерландов на "Евровидении" был допрошен шведской полицией

Клейн был допрошен шведской полицией. Полиция сообщает, что Клейн подозревается в "угрозах", прозвучавших на арене в Мальмё вечером 9 мая.

Неизвестно, в чем именно заключалась угроза. Сообщается, что инцидент произошел в четверг вечером, 9 мая, однако жалоба была подана в пятницу.

Полиция сообщает, что Клейна допрашивали вчера, 10 мая, поздно вечером. Заявитель также был допрошен. На данный момент дело передано в прокуратуру, где определят, что будет с делом дальше. Решение дела может занять несколько недель.

В субботу, 11 мая, состоится встреча голландских вещательных организаций NOS, AVROTROS и Европейского вещательного союза (EBU) по поводу дальнейшего участия Йоста Клейна в конкурсе.

В ближайшее время может быть сделано публичное объявление о результатах переговоров между вещательными организациями.

По данным The Guardian, на пресс-конференции вечером 9 мая несколько исполнителей, в том числе Клейн, выразили недовольство тем, что дебаты по поводу включения Израиля в конкурс могут омрачить само мероприятие.