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Фото Starlink предупреждает об ухудшении связи из-за сильнейшей за последние 20 лет магнитной бури

rus.tvnet.lv
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Северное сияние
Северное сияние Фото: Schutterstock.com

Компания StarLink Илона Маска в субботу предупредила об "ухудшении качества услуг" из-за сильнейшего с 2003 года геомагнитного шторма, вызванного солнечной активностью, сообщает агентство Reuters.

Незадолго до этого предупреждения Илон Маск написал в соцсети Х, что спутники StarLink находятся под сильным давлением из-за геомагнитной бури, но пока держатся.

Тысячи спутников StarLink на низкой околоземной орбите используют межспутниковые лазерные коммуникации для отправки данных друг другу в космос.

Национальное управление океанов и атмосферы США заявило, что этот шторм является крупнейшим с октября 2003 года и, скорее всего, продлится вплоть до выходных, создавая риск для навигационных систем, электросетей и спутниковой навигации.

Фото: Северное сияние в Латвии

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