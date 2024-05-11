Фото Starlink предупреждает об ухудшении связи из-за сильнейшей за последние 20 лет магнитной бури

Незадолго до этого предупреждения Илон Маск написал в соцсети Х, что спутники StarLink находятся под сильным давлением из-за геомагнитной бури, но пока держатся.

Major geomagnetic solar storm happening right now. Biggest in a long time. Starlink satellites are under a lot of pressure, but holding up so far. pic.twitter.com/TrEv5Acli2 — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2024

Тысячи спутников StarLink на низкой околоземной орбите используют межспутниковые лазерные коммуникации для отправки данных друг другу в космос.

Национальное управление океанов и атмосферы США заявило, что этот шторм является крупнейшим с октября 2003 года и, скорее всего, продлится вплоть до выходных, создавая риск для навигационных систем, электросетей и спутниковой навигации.

Фото: Северное сияние в Латвии

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