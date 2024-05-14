airBaltic возобновляет прямые рейсы в Тель-Авив

Полеты по этому маршруту снова стали возможны в связи с улучшением ситуации с безопасностью в Израиле.

Авиакомпания внесла изменения в расписание полетов, сместив рейсы на утренние и дневные часы, что послужит дополнительным фактором безопасности, заявили в airBaltic.

airBaltic отмечает, что ситуация с безопасностью в Израиле может меняться и авиакомпания готова изменить расписание рейсов, если это будет необходимо. Также существует вероятность, что при необходимости рейсы могут быть отменены снова.

При этом каждый пассажир ответственен за свой маршрут, принимая во внимание ситуацию в стране, соблюдая законы страны и следуя рекомендациям органов безопасности.

airBaltic отмечает, что ряд других европейских авиакомпаний возобновили регулярные пассажирские рейсы в Израиль с начала 2024 года.

Как сообщалось, airBaltic приостановила полеты в Тель-Авив и обратно в середине октября 2023 года в связи с ситуацией в Израиле, когда 7 октября прошлого года боевики палестинских исламистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" вторглись в Израиль, убив сотни людей. В ответ на нападение израильская армия нанесла удары по сектору Газа и до сих пор проводит наземную операцию.

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