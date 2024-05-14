Янис Рейрс: для банков может быть введен новый налог

Если рисковая политика банков останется неизменной, "мы можем ввести новый налог за агрессивную рисковую политику и взять для государственного бюджета еще 100 миллионов евро", сказал Рейрс.

Он также сообщил, что комиссия обратится в Министерство финансов и попросит предоставить конкретный план, когда и как будут решены все проблемы, выявленные в финансовом секторе. По словам Рейрса, до сих пор он слышал от министерства только "мы решим, мы решим...".

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс заявил комиссии, что нынешняя осторожность банков преувеличена.

"Банк Латвии специально просит коммерческие банки - идите к своим клиентам, улучшайте свои услуги, внедряйте новые, современные услуги", - сказал Казакс, приведя в пример Revolut, где все "быстрее и дешевле".

В то же время Казакс напомнил, что в Латвии пятнадцать банков, и если клиенту что-то не удалось в одном банке, он может пойти в другой. Казакс подчеркнул, что небольшие банки сейчас стараются развиваться и предоставлять комплексные банковские услуги.

Также, по словам Казакса, в настоящее время доступность счетов не является системной проблемой латвийского финансового сектора и могут быть единичные случаи, когда клиент не может открыть счет.

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