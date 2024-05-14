Главная новость уходящего дня - сборная Латвии одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею, "засушив" сборную Казахстана. В данный момент на счету нашей команды 7 очков в трех матчах и второе место в группе. Подробнее о матче, а также о других заслуживающих внимания событиях в Латвии и за рубежом, рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за вторник, 14 мая.
Главное за 14 мая ⟩ Третья победа сборной Латвии, отмена бесплатных проездных для украинцев в Вентспилсе и задержание сторонника ИГИЛ
Новости Латвии:
Сборная Латвии по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, обыграв команду Казахстана в основное время.
2 мая этого года Служба государственной безопасности (VDD) задержала негражданина Латвии по подозрению в подготовке к терроризму и распространении среди других лиц материалов, призывающих к терроризму.
В связи с падением спроса Вентспилс больше не будет выдавать украинским гражданам бесплатные проездные билеты.
Служба государственной безопасности (VDD) оценит заявления депутата Рижской думы, кандидата в Европарламент Инны Дьери (РСЛ) о принадлежности Крыма России.
Депутат Сейма Артур Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), занимая посты премьер-министра и министра иностранных дел, заработал в прошлом году 117 362 евро, следует из его декларации должностного лица за 2023 год.
Множество латвийцев торгуют, сдают недвижимость или оказывают услуги через различные цифровые платформы, в том числе и зарубежные. При этом далеко не всегда платят налоги. Теперь вся информация о такой трудовой деятельности будет известна СГД: заработала новая директива DAC7 - отчеты за 2023 год должны были уйти в налоговую до 31 января 2024 года. Рассказываем, кого это коснулось, отправляют ли отчеты такие сервисы, как GetaPro, AndeleMandele и Facebook Marketplace, и когда придется пожинать плоды?
Несмотря на неоднократные призывы муниципалитета поселиться в одном из социальных домов, бездомный упорно продолжал возвращаться в садовый домик. Мужчина настолько привязался к своему жилищу, что курил, не выходя из него, сообщает программа Degpunktā.
На одном из перекрестков в рижском микрорайоне Кенгарагс изменили порядок совершения левого поворота. Это привело водителей в замешательство. В вопросе разбирался корреспондент Rus.LSM Даниил Смирнов, сообщает портал Rus.LSM.
В последнее время активизировались мошенники, звонящие и отправляющие от имени оператора мобильной связи Latvijas mobilais telefons (LMT) сообщения, в том числе текстовые сообщения, сообщения iMessage и WhatsApp, с поддельными ссылками, которые могут содержать вредоносное ПО или предназначены для обмана клиентов с целью завладения их личными данными, сообщили агентству LETA в LMT.
Ушла из жизни выдающаяся актриса Байба Индриксоне, сообщает Латвийский национальный театр.
Латвийское телевидение (LTV) призывает государственные структуры и политиков не вмешиваться в его редакционные решения по отражению выборов в Европейский парламент.
Министр иностранных дел Байба Браже внесла армянского музыканта Хачо Дунамаляна, известного как XCHO, в список нежелательных для Латвии лиц, запретив ему въезд в Латвию на неопределенный срок, сообщила министр в Х.
Принятый парламентом Грузии закон об "иностранных агентах" не соответствует нормам и ценностям Европейского союза (ЕС), подчеркнул в соцсети Х президент Латвии Эдгар Ринкевич.
За рубежом:
Утром 10 мая произошло то, что уже долгое время анонсировали украинские власти и западные эксперты: Россия открыла новый фронт. Ее войска пересекли границу в Харьковской области и начали продвигаться в направлении областного центра.
Conflict Intelligence Team считает маловероятным, что подъезд многоэтажки в Белгороде разрушил фрагмент сбитой украинской ракеты. Скорее в дом попала российская ракета ПВО или авиационная бомба, считают аналитики.
Главной стратегической целью России, возобновившей наступление в Харьковской области, по-прежнему может быть полная оккупация четырех регионов Украины, заявил во вторник, 14 мая, командир Земессардзе бригадный генерал Каспарс Пуданс.
Жители украинского города Волчанска, которые в 2022 году уже побывали в "русском мире" замирают в ужасе при мысли о возвращении российской армии. Большинство жителей города уже эвакуированы, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
Грузинский парламент принял в третьем и окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который спровоцировал многотысячные протесты и беспрецедентную критику в адрес властей Грузии со стороны западных партнеров.
Интересное чтиво:
В Рижском русском театре имени Михаила Чехова прошла последняя и, пожалуй, главная премьера сезона - спектакль "Гоголь. Портрет" по мотивам повести Николая Гоголя. Представление стало первым полноценным латвийским проектом Юрия Бутусова - обласканного международными премиями российского постановщика, который уже более двух лет живет за пределами РФ. RUS TVNET побывал на мероприятии и рассказывает, чем оно уникально для Латвии, почему вызвало противоречивую реакцию, а главное - как подготовиться к такому театральному опыту.
Той темной декабрьской ночью 1991 года пожарные Остина думали, что выезжают тушить небольшой пожар в торговой точке по продаже йогуртового мороженого, однако позже на пепелище они обнаружили обугленные тела четырех молодых девушек. Они погибли не в результате несчастного случая, а были жестоко убиты. Это стало одной из крупнейших неразгаданных загадок Техаса.
13 мая в Доме Рижской еврейской общины прошла читка "Тараканище и другие. Детские/недетские стихи". На ней прозвучали стихи Корнея Чуковского, Николая Заболоцкого, Даниила Хармса и Николая Олейникова.
В Рижском Мотор-музее отреставрирован грузовик Volvo LV 95 1937 года выпуска, сообщили агентству LETA представители музея.
Звезда шоу Ольга Камбала, супруга бывшего баскетболиста и боксера Каспара Камбалы, сильно разозлила своего бывшего тренера по фитнесу.
В публикации на сайте Международной федерации хоккея (IIHF) капитана сборной Латвии Каспарса Даугавиньша сравнили с легендарными звездами мирового хоккея: он забросил наибольшее количество шайб в овертайме за всю историю.
Началась работа над фильмом о легендарной баскетболистке Ульяне Семеновой. В фильме ее сыграет 27-летний актер театра "Дайлес" Карлис Арнолдс Авотс, получивший в этом году награду как лучший актер года.
В литовской Пакруойской усадьбе продолжается крупнейший в регионе фестиваль тюльпанов и весенних цветов. Посетив его в эти дни, можно насладиться не только великолепием цветов, но и волшебством цветущего яблоневого сада. Спешите вдохновиться весной!
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