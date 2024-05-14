Во время рейса American Airlines умер подросток. Его мать подала в суд

Кевин Гринидж в 2022 году возвращался с семьей из отпуска в Гондурасе в Нью-Йорк, США. Вскоре после взлета он потерял сознание.

В документах суда указано, что обслуживающий экипаж самолета не поспешил парню не помощь, несмотря на то, что семья просила стюардов действовать. Необходимый для спасения парня дефибриллятор применен не был.

Самолет был перенаправлен в Канкун, после чего подростка увезли в больницу, где объявили умершим.

Первоначально иск в суд был подан в Нью-Йорке в 2023 году, однако 13 мая он был повторно подан в суд Техаса после того, как American Airlines оспорила перенос дела в штат, где находится штаб-квартира предприятия.

В видеоролике, который опубликовали ее юридические представители, мать подростка заявила: "После смерти Кевина я ничего не слышала от American Airlines. Это заставляет меня чувствовать безнадежность. Я хочу ответов от American Airlines.

Ссылаясь на записи авиакомпании, в судебных документах говорится, что экипаж самолета не был обучен пользоваться дефибриллятором, который находился на борту.

Мать Кевина потребовала от авиакомпании компенсацию в размере 150 000 долларов.

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