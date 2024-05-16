Фото Уникальный лот! В Эстонии с аукциона продают остров

Аукцион начнется 20 мая.

Остров, площадь которого составляет 239 600 квадратных метров, находится недалеко от Хийумаа. На Харилайде обитают овцы, птицы и другие дикие животные.

Детальная планировка допускает, что остров могут заселить люди, там можно строить жилые дома и пристань для лодок.

Подобные острова, например, в Финляндии, стоят миллионы евро.

Эксперт в области недвижимости Тину Тоомпарг назвал остров уникальным и сказал, что право на застройку, которого по экологическим причинам нет у других подобных объектов, может означать, что цена на аукционе вырастет в несколько раз по сравнению со стартовой ценой в два евро за квадратный метр.

Для обеспечения честного и объективного процесса аукцион будет проводить судебный исполнитель.

Регистрация на аукцион началась в среду, 15 мая, и продолжится до 13 часов 20 мая. Аукцион завершится 22 мая в 15 часов.

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