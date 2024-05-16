Фото Уникальный лот! В Эстонии с аукциона продают остров

Принадлежащий Эстонии остров Харилайд, который является единственным в странах Балтии частным островом с правом на застройку, выставлен на аукцион с начальной ценой 480 000 евро.
Аукцион начнется 20 мая.
Остров, площадь которого составляет 239 600 квадратных метров, находится недалеко от Хийумаа. На Харилайде обитают овцы, птицы и другие дикие животные.
Детальная планировка допускает, что остров могут заселить люди, там можно строить жилые дома и пристань для лодок.
Подобные острова, например, в Финляндии, стоят миллионы евро.
Эксперт в области недвижимости Тину Тоомпарг назвал остров уникальным и сказал, что право на застройку, которого по экологическим причинам нет у других подобных объектов, может означать, что цена на аукционе вырастет в несколько раз по сравнению со стартовой ценой в два евро за квадратный метр.
Для обеспечения честного и объективного процесса аукцион будет проводить судебный исполнитель.
Регистрация на аукцион началась в среду, 15 мая, и продолжится до 13 часов 20 мая. Аукцион завершится 22 мая в 15 часов.
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