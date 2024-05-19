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В воскресенье не работают станции техосмотра CSDD

rus.tvnet.lv/LETA
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Техосмотр CSDD
Техосмотр CSDD Фото: Edijs Pālens/LETA

Станции технического осмотра и центры обслуживания клиентов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) сегодня работать не будут, сообщили агентству LETA представители CSDD.

CSDD является государственным акционерным обществом. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские удостоверения, проводит технический осмотр автомобилей и оказывает другие услуги.

Держателем долей капитала дирекции является Министерство сообщения.

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