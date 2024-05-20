Главное за 20 мая Йога со щенками, шансы на четвертьфинал и смерть президента Ирана

Главное событие уходящего дня - смерть президента Ирана из-за крушение вертолета. Об этой и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Могут ли чувствовать себя в безопасности те, кто живет в многоэтажных домах типовых проектов советских времен? Этот вопрос возник после недавнего случая в Огре, где из-за опасных трещин жильцам пришлось выселиться из многоквартирного дома. Эксперты в сфере строительства подчеркивают, что проблема не носит лавинообразный характер. Однако владельцы и управляющие зданиями должны (активно) заботиться о техническом состоянии этих домов, сообщает TV3 Ziņas.
В воскресенье вечером, 19 мая, в центре Риги в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель, находившийся за рулем каршерингового автомобиля Bolt Drive, сообщили в Государственной полиции.
В понедельник, 20 мая, в Риге на площади Ливу на пикет против проведения дебатов перед выборами в Европейский парламент на русском языке собралось примерно 100 человек, свидетельствуют наблюдения агентства LETA.
Игра против сборной Словакии была лучшим, что продемонстрировали латвийские хоккеисты на этом турнире, заявил главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш после матча в воскресенье, 19 мая.
В воскресенье сборная Латвии по хоккею одержала очень важную победу, обыграв со счетом 3:2 в серии послематчевых буллитов сборную Словакии. В связи с этим еще есть шансы квалифицироваться в четвертьфинал. Что для этого еще должно произойти?
Несколько недель назад в соцсетях появились предположения рядовых земессаргов о том, что может быть предпринята попытка сбора информации о личном составе армии и Земессардзе. Люди, связанные с военной сферой, публично выражали опасения, что такая деятельность ведется в конкретной компании - на автозаправочных станциях VIADA. Национальные вооруженные силы (НВС) публично не подтверждают, что такая информация была предоставлена военным. Однако несколько депутатов Сейма, которые являются членами Земессардзе, подтвердили, что получали подобные предупреждения, сообщает программа Nekā personīgā.
Предприятие Pasažieru vilciens приобрело в Эстонии подержанный дизельный поезд. Благодаря этому компания сможет увеличить количество рейсов. Об этом рассказал передаче Labrīt на Латвийском радио глава временного правления компании Райтис Нешпорс, собщает портал Rus.LSM.
Живущий в Латвии итальянец, ведущий мероприятий и певец Роберто Мелони поделился в соцсетях неприятной ситуацией с Bolt Food, которую пережил в минувшие выходные.
За рубежом:
Иранские спасатели сообщают, что в крушении вертолета, на котором летели президент Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, никто не выжил.
Анонсированный с большим пафосом визит российского диктатора Владимира Путина в Китай вновь завершился без ключевого решения, которого Кремль ждал несколько лет, - без подписи китайского лидера Си Цзиньпина под контрактом на строительство газопровода "Сила Сибири - 2".
Прокурор Международного уголовного суда ООН Карим Хан попросил МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны, а также трех лидеров палестинской группировки ХАМАС. Хан считает, что все они виновны в военных преступлениях, совершенных во время нападения ХАМАС на Израиль и ответной операции израильских сил в секторе Газа.
Автомобиль с латвийскими номерами останавливается между панельными домами Мяннимяэ - крупнейшего жилого района в эстонском городе Вильянди, пишет Rus.Postimees. Из машины выходит мужчина, который подходит к входной двери ближайшего подъезда и пытается ее открыть. Дверь закрыта.
Отдельные страны НАТО уже отправили своих специалистов для совместной с ВСУ работы в Украине. Об этом премьер-министр Эстонии сообщила в интервью газете Financial Times. Кая Каллас не считает, что эти действия являются эскалацией конфликта. В России ранее заявляли, что отправка военных НАТО на фронт оправдает применение тактического ядерного оружия, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Йога со щенками – модное веяние, достаточно популярное в мире, которое дошло и до Риги. На первый взгляд – сплошной позитив: делать асаны в окружении милых щеночков. Однако в Италии, например, такую практику запретили, считая, что это не гуманно по отношению к животным. TVNET+ разобрался в вопросе, пообщавшись с кинологами и представителями Продовольственно-ветеринарной службы.
Новым гостем программы RUS TVNET "Кто вам платит?" стала экс-журналист, поэт и организатор поэтических мероприятий Анастасия Ефремова, известная в поэтической среде как Ананастя. С ней мы обсудили отношение к Латвии со стороны иммигрантов, особенности жителей России и то, как новости влияют на психологическое здоровье.
Недавно в публичном пространстве активно обсуждали новый "План сплочения и развития граждански активного общества". Одну из его целей широко раскритиковала национально-консервативная часть общества - увеличить удельный вес граждан третьих стран, впервые получивших вид на жительство, с 1,1% в 2019 году до 2,2% в 2027 году. Дискуссия достигла таких масштабов, что ответственному за этот документ - Министерству культуры - пришлось публиковать отдельное сообщение. В нем учреждение обвинило отдельных комментаторов в дезинформации и еще раз детально объяснило, чего надеется достичь. После этого последовало еще несколько статей с детальным анализом содержания. Поэтому я здесь хочу привлечь внимание к другому аспекту - уровню и качеству обсуждения действительно важного документа. И, по-моему, этот уровень опасно низок.
Выборы в Сейм не за горами, и если в течение оставшегося срока правительство и парламент смогут провести рациональные, а не популистские налоговые изменения, грядущее лето для этого будет последней возможностью. Через месяц - в дни перед Лиго - правительство получит новую налоговую реформу. Бизнесмены надеются, что это облегчит налоговое бремя для рабочей силы. Однако раздаются и предостережения относительно того, что экономическая ситуация недостаточно стабильна, чтобы менять налоги, сообщает Nekā personīga.
На зеленой траве среди одуванчиков часто можно видеть собачьи экскременты. Это не только неприятно, но и опасно для окружающей среды и людей. В кале могут быть гельминты, производящие в сутки десятки тысяч яиц, которые попадают в почву, и в итоге дети, которые играют в траве и собирают цветы, могут заразиться.
Тучи над Резекненской думой продолжают сгущаться: закон о ее роспуске может быть принят до Лиго, заявил председатель комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров. В этом случае все городские депутаты потеряют мандаты, в том числе и экс-мэр Александр Барташевич. Это станет очередным ударом по политику, который за последний год лишился поста главы города и которому предъявлены два обвинения. Правда, у него может быть утешение. Как выяснил портал TVNET+, Барташевич владеет квартирой площадью 156 кв. м напротив МИДа, а его жене Ольге напрямую и через фирмы принадлежат расположенная в том же здании квартира площадью 152 кв. м, квартира площадью 100 кв. м в комплексе Philosophers Residence, дом в Межапарке за 390 тыс. евро и несколько дорогих автомобилей.
Близкий соратник Алексея Навального Леонид Волков (объявлен в России "иностранным агентом"), на которого недавно было совершено нападение в Литве, пообещал "никогда не сдаваться" в борьбе с Владимиром Путиным, чтобы "самая большая жертва" покойного лидера российской оппозиции "не была напрасной".
Звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис не скрывает, что его любимая марка автомобилей - Mercedes. Спортсмен продемонстрировал в социальных сетях несколько принадлежащих ему красивых машин. Подробнее о своей любви к автомобилям Порзиньгис рассказал в подкасте CLSN Celtics Lab.
21 мая в 18:30 в галерее МuseumLV культурного центра Grata JJ актер и музыкант Артур Смольянинов соберет публику на интерактивный концерт "Слова и музыка".
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем звезды делились в соцсетях на выходных.
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