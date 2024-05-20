Главное за 20 мая Йога со щенками, шансы на четвертьфинал и смерть президента Ирана

Автомобиль с латвийскими номерами останавливается между панельными домами Мяннимяэ - крупнейшего жилого района в эстонском городе Вильянди, пишет Rus.Postimees. Из машины выходит мужчина, который подходит к входной двери ближайшего подъезда и пытается ее открыть. Дверь закрыта.

Отдельные страны НАТО уже отправили своих специалистов для совместной с ВСУ работы в Украине. Об этом премьер-министр Эстонии сообщила в интервью газете Financial Times. Кая Каллас не считает, что эти действия являются эскалацией конфликта. В России ранее заявляли, что отправка военных НАТО на фронт оправдает применение тактического ядерного оружия, сообщает Rus.Postimees.

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Йога со щенками – модное веяние, достаточно популярное в мире, которое дошло и до Риги. На первый взгляд – сплошной позитив: делать асаны в окружении милых щеночков. Однако в Италии, например, такую практику запретили, считая, что это не гуманно по отношению к животным. TVNET+ разобрался в вопросе, пообщавшись с кинологами и представителями Продовольственно-ветеринарной службы.

Новым гостем программы RUS TVNET "Кто вам платит?" стала экс-журналист, поэт и организатор поэтических мероприятий Анастасия Ефремова, известная в поэтической среде как Ананастя. С ней мы обсудили отношение к Латвии со стороны иммигрантов, особенности жителей России и то, как новости влияют на психологическое здоровье.