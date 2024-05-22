Россия продолжает наступление в Харьковской области, но уже более медленными темпами. Основная цель Кремля на этом участке — взять под контроль приграничный город Волчанск.
Битва за Волчанск. Как разворачивается российское наступление и что происходит на других фронтах в Украине
Это перевод материала, опубликованного Украинской службой Би-би-си. Оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.
Наступление российских войск на северо-востоке Харьковской области длится уже 10 дней. Его целью российский президент Путин называет создание «зоны безопасности» вдоль границы.
После первых дней успеха россиян украинским силам обороны удалось существенно затормозить противника и почти стабилизировать ситуацию. Ключевые точки, на которые нацелились две наступательные группировки РФ, — село Липцы и город Волчанск — до сих пор остаются под украинским контролем.
Штурмы «в лоб» этих населенных пунктов не принесли россиянам успеха. Однако российские военные сменили тактику и теперь пытаются обойти их с флангов.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, для противника важно захватить Волчанск, чтобы двигаться дальше на юго-восток, к расположенному в 10 км поселку Белый Колодец, и выйти в тыл украинской группировке.
При этом Генштаб по состоянию на 20 мая называет ситуацию в Харьковской области «контролируемой».
Штурм Волчанска
К этому важному приграничному городу россияне вплотную подошли еще в первый день наступления. По оценкам экспертов и некоторых украинских военных, Волчанск не был должным образом защищен линиями обороны.
Власти, в свою очередь, указывают, что город находится очень близко от границы, всего в 5 километрах, и поэтому не было возможности построить возле него мощные фортификации. Прежде всего потому, что российские войска интенсивно обстреливали инженерную технику и персонал.
Как бы то ни было, перед ВСУ стоит задача удержать город площадью 70 кв. км, в котором до полномасштабной войны проживало около 18 тысяч жителей.
Российские войска наступают от белгородских Шебекино и Новой Таволжанки через украинские пограничные села Плетеневка и Гатище. Им уже удалось зацепиться за северные окрестности Волчанска. При этом российская армия минимально использует бронетехнику, двигаясь малыми пехотными группами и просачиваясь в городскую застройку.
«Они очень маленькими группками проникают, где-то накапливаются и продвигаются дальше. Тактика маленьких групп очень эффективна», — рассказал украинской службе телевизионных новостей ТСН о ситуации в Волчанске пограничник Андрей.
Российская авиация активно бомбит Волчанск управляемыми авиабомбами (УАБ), пытаясь уничтожить гражданскую инфраструктуру и украинские оборонительные позиции. Большинство высотных зданий уже разрушено.
По состоянию на 20 мая линия фронта фактически проходит по реке Волчья, разделяющей Волчанск на примерно равные северную и южную части.
Известно, что российские военные смогли захватить центральную районную больницу на северо-западе города, у моста через реку. Украинская армия нанесла мощный авиаудар, уничтожив здание больницы. Она также подорвала переправу над водой.
По словам заместителя главы Харьковской областной военной администрации Романа Семенухи, украинские войска контролируют Волчанск на 60%, но россияне продолжают штурмовые действия в городе.
Военный аналитик украинской группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отмечает, что войска РФ прилагают «титанические усилия», чтобы удержаться в городской застройке Волчанска.
Их позиции расположены на северных окраинах — в районе мясокомбината и старого аэродрома, а также на территории нескольких близлежащих кварталов вдоль улиц Терешковой и Новоселовской.
Оборона междуречья
Параллельно со штурмовыми действиями в городе российская армия пытается обойти Волчанск с запада и зайти в тыл украинской группировке.
Для этого россияне прилагают значительные усилия для захвата и удержания деревень Бугроватка и Старица, которые расположены на западном берегу Северского Донца, в 5-7 км от Волчанска. На восточном берегу этой реки украинские войска удерживают позиции.
Военный эксперт Машовец говорит, что ситуация здесь не «катастрофическая», но могла быть такой, если бы российские войска смогли переправиться на восточный берег Северского Донца и форсировать реку Волчья с севера на юг.
«Но на данный момент, судя по всему, подразделения ВСУ достаточно успешно удерживают свои передовые позиции на этом направлении, — указывает аналитик. — И соответственно, обеспечивают возможность полноценного материально-технического обеспечения наших подразделений, оперирующих в районе Волчанска, а также — соответствующий маневр силами и средствами по этому направлению».
При этом российские военные телеграмм-каналы уверяют, что российские части всё же смогли на одном участке пересечь реку Волчья и перейти на берег, ранее контролируемый украинцами. На каком именно участке это произошло, Z-блогеры не уточняют.
На онлайн-карте украинского аналитического ресурса DeepState также не отмечено, что россиянам удалось успешно форсировать Волчью.
Официальный представитель оперативно-стратегической группировки «Хортица» Назар Волошин сказал Украинской службе Би-би-си, что ВСУ прилагают усилия, чтобы выбить противника из северных районов Волчанска.
«Силы обороны совместными усилиями пытаются контролировать ситуацию и не дать врагу полностью захватить город Волчанск, — подчеркнул он. — Наши силы осуществляют зачистку и держат врага под полным огневым контролем. Принимаются меры по усилению наших оборонительных позиций на этом направлении».
Активизация на фронтах
Военно-политическое руководство Украины прямо заявляет, что одна из главных задач России — это заставить ВСУ оттянуть на Харьковщину резервы с других направлений.
Статистика обстрелов и штурмов, ежедневно предоставляемая Генштабом ВСУ, указывает на то, что российская армия пытается в последние дни активизировать свои наступательные действия у Часова Яра, Работино и на Покровском направлении.
В частности, самое большое количество атак россиян фиксируется именно на Покровском направлении. Здесь российская армия не оставляет попыток развить свой успех после захвата в феврале Авдеевки и прорыва в апреле этого года у Очеретино.
Украинцам удалось стабилизировать линию фронта в этом районе, однако россияне не оставляют попыток прорвать рубеж Нетайлово-Яснобродовка и выйти к Карловскому водохранилищу, а также расширить контролируемую территорию у Очеретино на запад и север. То есть в сторону Покровска и Константиновки.
По данным DeepState, 19 мая им удалось несколько продвинуться вперед у поселков Нетайлово, Яснобродовка, Новопокровского и Керамик.
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Ранее украинские власти заявляли, что Кремль поставил задачу своим войскам захватить ключевую высоту на Донбассе — город Часов Яр — до 9 мая. Эта дата давно позади, но российские войска не приблизились к реализации этой задачи.
Однако Z-блоггеры заявляют, что российским солдатам удалось успешно пересечь канал Северский Донец — Донбасс и начать боевые действия в городской застройке Часова Яра.
Дело в том, что большая часть города расположена на западном берегу канала и только один район — на восточном. К северу и югу от города линия фронта фактически проходит вдоль этой водной преграды.
Российские источники утверждают, что 18 мая российские десантники смогли пересечь канал по небольшому сухопутному шлюзовому участку. Этот маневр якобы позволил россиянам начать боевые действия в микрорайоне «Новый», а также поставил в затруднительное положение украинскую группировку, обороняющую восточный район «Канал».
Однако представитель группировки войск «Хортица» Назар Волошин отрицает эти заявления. По его словам, российские войска не зашли в черту города и их разбили на подступах. «Они канал не переходили. Наши силы обороны не дают им такой возможности», — сказал он.
Волошин отметил, что ситуация в Часовом Яре не изменилась за последние дни, активные боевые действия здесь продолжаются, но у противника нет никаких территориальных успехов.
Кроме того, Министерство обороны РФ 20 мая неожиданно заявило сообщило о захвате Белогоровки в Луганской области. Это село у линии фронта на Северском направлении, на берегу реки Северский Донец. Россияне периодически пытаются продвинуться в его сторону от Лисичанска, но ВСУ удерживают село и высоты расположенного рядом мелового карьера.
По данным генштаба ВСУ, активность противника именно на Северском направлении в последние дни не повысилась, а снизилась. Ни о каких мощных атаках россиян в направлении Белогоровки у украинского военного командования информации нет.
Представитель группировки войск «Хортица», отвечающей за этот район обороны, отрицает заявления о взятии Белогоровки.
«Это не соответствует действительности. Мы не подтверждаем эту информацию», — подчеркнул Назар Волошин.
Не находит подтверждения и еще одно заявление Минобороны России о взятии украинского населённого пункта.
Речь идет о селе Работино на Запорожском направлении. Оно было освобождено в августе 2023 года во время украинского контрнаступления, а 15 мая этого года Россия заявила, что снова захватила его.
Однако эту информацию не подтверждают ни украинские военные, ни даже российские Z-блогеры.
По их оценкам, то, что осталось от полностью уничтоженного Работино, правильнее называть «серой зоной», поскольку полностью контролировать этот участок не может ни одна из сторон.
Однако украинские бойцы продолжают удерживать высоты северо-восточнее Работино, а россияне пытаются небольшими темпами продвигаться на этом направлении, постепенно срезая выступ, который ВСУ прошлым летом создали в российской обороне.
Аналогичная ситуация и на соседнем выступе у Великой Новоселки. Российская армия безуспешно, но настойчиво пытается ликвидировать территориальные достижения украинцев у сел Урожайное и Старомайорское. ВСУ удерживают ключевые оборонительные позиции.
Определенную спешку Кремля на Запорожском направлении можно объяснить желанием использовать «окно возможностей», которое может скоро закрыться при получении Украиной достаточного количества боеприпасов, западной авиации и подготовке свежих мобилизационных резервов.
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