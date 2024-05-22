Битва за Волчанск. Как разворачивается российское наступление и что происходит на других фронтах в Украине

По данным DeepState, 19 мая им удалось несколько продвинуться вперед у поселков Нетайлово, Яснобродовка, Новопокровского и Керамик.

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Украина удерживает Часов Яр несмотря на отчаянные попытки российской армии взять его. Город бомбят постоянно, он почти полностью разрушен Фото: Reuters

Ранее украинские власти заявляли, что Кремль поставил задачу своим войскам захватить ключевую высоту на Донбассе — город Часов Яр — до 9 мая. Эта дата давно позади, но российские войска не приблизились к реализации этой задачи.

Однако Z-блоггеры заявляют, что российским солдатам удалось успешно пересечь канал Северский Донец — Донбасс и начать боевые действия в городской застройке Часова Яра.

Дело в том, что большая часть города расположена на западном берегу канала и только один район — на восточном. К северу и югу от города линия фронта фактически проходит вдоль этой водной преграды.

Российские источники утверждают, что 18 мая российские десантники смогли пересечь канал по небольшому сухопутному шлюзовому участку. Этот маневр якобы позволил россиянам начать боевые действия в микрорайоне «Новый», а также поставил в затруднительное положение украинскую группировку, обороняющую восточный район «Канал».

Однако представитель группировки войск «Хортица» Назар Волошин отрицает эти заявления. По его словам, российские войска не зашли в черту города и их разбили на подступах. «Они канал не переходили. Наши силы обороны не дают им такой возможности», — сказал он.