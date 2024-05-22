В середине мая Elektrum разослал потребителям уведомления о том, что с 1 июля цена на электроэнергию будет снижена. Правда, не все клиенты получили такие уведомления. Означает ли это, что только часть потребителей госкомпании будет платить меньше за электроэнергию? TVNET+ объясняет ситуацию, а также раскрывает лайфхаки, как снизить согласованную цену на электроэнергию, не дожидаясь активных действий трейдера.
Некоторые клиенты государственного энергетического концерна Latvenergo - бренда Elektrum - в мае получили обнадеживающие электронные письма. "Спасибо за доверие и успешное сотрудничество! Цена на электроэнергию на выбранный в Вашем договоре (адрес недвижимости) продукт Elektrum Ekonomiskais снизится с 1 июля 2024 года".
Радуясь хорошим новостям, можно было пропустить неоднократное упоминание - "для некоторых клиентов". Кого же затронет снижение цен?