В середине мая Elektrum разослал потребителям уведомления о том, что с 1 июля цена на электроэнергию будет снижена. Правда, не все клиенты получили такие уведомления. Означает ли это, что только часть потребителей госкомпании будет платить меньше за электроэнергию? TVNET+ объясняет ситуацию, а также раскрывает лайфхаки, как снизить согласованную цену на электроэнергию, не дожидаясь активных действий трейдера.