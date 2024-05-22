Жители Латвии все чаще берут в долг

С 2013 года, когда PTAC впервые выступил с отчетностью о рынке, это самая большая сумма новых займов за один год.

В 2023 году новых кредитов было выдано на 79,69 млн евро больше, чем в 2022 году.

Несмотря на то, что, судя по обобщенным данным рынка, большая часть населения занимает деньги достаточно осмотрительно и способна вернуть их в назначенное время,

сумма долгов, переданные к взысканию, выросла существенно: с 166,302 млн евро в 2022 году до 429,157 млн евро - или на 262,856 млн евро, то есть в два с половиной раза.

Наибольшее количество переданных к взысканию долгов было в сфере потребительского кредитования, в которой в прошлом году к взысканию было передано 92 106 дел на 193,807 млн евро, а также в сфере электронной связи - там 92 105 дел на 19,402 млн евро.

Значительно выросло и количество и сумма переданных кредитными учреждениями долгов - 35 424 дела на 172,662 млн евро.

В прошлом году наиболее существенно объем выданных займов увеличили так называемые дистанционные займы - оформленные через интернет, с помощью телекоммуникаций или другого удаленного средства связи - на 352,83 млн евро, или почти на 20%.

Столь же впечатляющее увеличение общей суммы займов - на 205,62 млн евро - дали лизинги, предоставленные дочерними предприятиями банков. Потребительские займы увеличили общую сумму на 134,42 млн евро, или примерно на 14%. В прошлом году средняя сумма одного дистанционного займа составила 719,28 евро, средняя сумма потребительского кредита - 953,90 евро, средняя сумма лизинга - 18 274,77 евро, а средняя сумма ипотечного кредита - 18 786,76 евро.

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