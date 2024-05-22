Минблаг предлагает изменить расчет пособия по уходу за ребенком. Как это повлияет на жителей?

Если родитель продолжает или возобновляет работу во время получения пособия, родительское пособие выплачивается в размере 50% от суммы назначенного пособия. С другой стороны, размер пособия по уходу за ребенком не уменьшается - он продолжает выплачиваться в полном объеме до достижения ребенком двухлетнего возраста.

В 2023 году Минюст оценил возможности увеличения пособий для семей с детьми, учитывая, что некоторые пособия давно не пересматривались и уже не достигают своей цели - оказания поддержки семьям с детьми.

Как отметила Лиепа, очевидно, что одним из пособий, размер которого следует пересмотреть в приоритетном порядке, является пособие по уходу за ребенком до полутора лет, поскольку его получают и социально не застрахованные родители.

Размер пособия планируется привязать к медианному доходу, обеспечив тем самым его ежегодный автоматический пересмотр, то есть пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 50% медианного дохода, достигнув 377 евро вместо прежних 171 евро в 2025 году.

Лиепа отметила, что Минблаг представил предложения по пересмотру пособий, но решения о пересмотре должны будут принять правительство и Сейм.

Латвийский союз свободных профсоюзов (LBAS) положительно оценивает предложение об увеличении пособия по уходу за ребенком.

Профсоюз сообщил агентству LETA, что за счет увеличения пособия по уходу за ребенком все родители будут получать 377 евро независимо от внесенных социальных взносов.

В результате будет увеличена поддержка родителей, не имеющих права на родительское пособие. С другой стороны, работающий получатель родительского пособия получит 50% родительского пособия и 377 евро пособия по уходу за ребенком. Это означает, что доходы всех родителей во время ухода за детьми увеличатся.

LBAS поддерживает увеличение пособия по уходу за ребенком до 377 евро начиная с 2025 года, но указывает, что это не должно происходить за счет снижения социальных гарантий для работников.

Также в LBAS напоминают, что с 2017 года "заморожены" пособия на иждивенцев, чаще всего детей, которые, по мнению LBAS, обязательно должны быть увеличены.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!