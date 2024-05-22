Главное за 22 мая Отказ LTV от дебатов на русском, действия Затлерса на борту самолета и подробности трагедии в Саласпилсе

Строительство основной трассы железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии планируется начать летом этого года, в ходе текущего строительного сезона, сообщили агентству LETA представители компании Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), отвечающей за строительство железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии.

Несколько лет назад Латвию потрясла новость о том, что с каждым годом в рижских лесах селится все больше и больше бездомных. Они живут в сооруженных там жилищах круглый год. Когда журналисты отправились узнать о текущей ситуации в лесах, они встретили Алину, которая уже пять лет живет в небольшом саду рядом с Зиепниеккалнским лесом. Власти рассказали о том, что происходит в рижских лесах.

Служба Государственной безопасности (VDD) начала проверку в связи с высказываниями кандидата в депутаты Европарламента Ольги Чернявской ("Объединение Младолатыши") в соцсетях, сообщает агентство LETA.

Ситуация на латвийско-белорусской границе сейчас стабильная, но волнообразная, признают в Государственной пограничной охране. Об этом пишет Lsm.lv.

Май балует нас погодой, по-летнему жаркой. Поэтому урожай местной латвийской клубники в этом году будет раньше, чем в предыдущие годы.