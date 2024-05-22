Среда, середина рабочей недели, подходит к концу. До заветных выходных остается два дня, которые, по прогнозам синоптиков, будут по-летнему жаркими. О погоде, событиях на чемпионате мира по хоккею, отмене дебатов на русском языке и многом другом читайте в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о самом главном за среду, 22 мая.
Главное за 22 мая ⟩ Отказ LTV от дебатов на русском, действия Затлерса на борту самолета и подробности трагедии в Саласпилсе
Новости Латвии:
Главный редактор Латвийского телевидения (LTV) Сигита Роке, посоветовавшись с редакцией LTV, решила отменить дебаты перед выборами в Европарламент (ЕП) на русском языке, сообщили агентству LETA на LTV.
Как пишет Роке, при планировании LTV не предполагало, какую реакцию вызовет приглашение кандидатов в депутаты Европарламента принять участие в дебатах, где основным языком является русский, перед этими выборами.
В середине мая Elektrum разослал потребителям уведомления о том, что с 1 июля цена на электроэнергию будет снижена. Правда, не все клиенты получили такие уведомления. Означает ли это, что только часть потребителей госкомпании будет платить меньше за электроэнергию? TVNET+ объясняет ситуацию, а также раскрывает лайфхаки, как снизить согласованную цену на электроэнергию, не дожидаясь активных действий трейдера.
Утром во вторник, 21 мая, в результате аварии на железной дороге в Саласпилсе погибла несовершеннолетняя. Программа Degpunktā раскрывает новую информацию о произошедшей трагедии.
Утром в среду, 22 мая, во время рейса турецкой национальной авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Ригу медицинскую помощь человеку, которому внезапно стало плохо во время полета, оказал бывший президент Латвии Валдис Затлерс, оказавшийся среди пассажиров. "Если ты врач - инстинкт врача должен сработать", - сказал про этот случай Затлерс.
Строительство основной трассы железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии планируется начать летом этого года, в ходе текущего строительного сезона, сообщили агентству LETA представители компании Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), отвечающей за строительство железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии.
Несколько лет назад Латвию потрясла новость о том, что с каждым годом в рижских лесах селится все больше и больше бездомных. Они живут в сооруженных там жилищах круглый год. Когда журналисты отправились узнать о текущей ситуации в лесах, они встретили Алину, которая уже пять лет живет в небольшом саду рядом с Зиепниеккалнским лесом. Власти рассказали о том, что происходит в рижских лесах.
Служба Государственной безопасности (VDD) начала проверку в связи с высказываниями кандидата в депутаты Европарламента Ольги Чернявской ("Объединение Младолатыши") в соцсетях, сообщает агентство LETA.
Ситуация на латвийско-белорусской границе сейчас стабильная, но волнообразная, признают в Государственной пограничной охране. Об этом пишет Lsm.lv.
Май балует нас погодой, по-летнему жаркой. Поэтому урожай местной латвийской клубники в этом году будет раньше, чем в предыдущие годы.
Министерство благосостояния предлагает привязать размер пособия по уходу за ребенком к медианному доходу с 2025 года, обеспечив таким образом его ежегодный автоматический пересмотр, что будет означать, что в следующем году это пособие на ребенка до полутора лет увеличится со 171 до 377 евро, сообщила агентству LETA заместитель директора департамента детской и семейной политики Министерства благосостояния Линда Лиепа.
Желание России изменить государственные морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море может стать эскалационной мерой, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке с премьер-министром Эвикой Силиней.
В среду, 22 мая, около 14:00 в Риге возле торгового центра Akropole Alfa из-за дорожно-транспортного происшествия было временно нарушено движение 1-го трамвая.
Доходы латвийской национальной авиакомпании airBaltic в первом квартале этого года составили 132,3 млн евро, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2023 года, а убытки выросли почти в четыре раза до 40,6 млн евро, сообщил в среду президент и исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, выступая перед инвесторами с отчетом о результатах первого квартала.
За рубежом:
Власти России приняли решение в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море, говорится в проекте решения правительства, опубликованном на портале правовых актов.
Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 по хоккею, который проходит в Чехии.
В Министерстве иностранных дел (МИД) Литвы называют планы России по изменению морских границ с Литвой и Финляндией преднамеренной эскалационной провокацией Кремля.
Россия продолжает наступление в Харьковской области, но уже более медленными темпами. Основная цель Кремля на этом участке — взять под контроль приграничный город Волчанск.
Норвегия, Ирландия и Испания объявили в среду, 22 мая, что признают палестинское государство, а Израиль в ответ немедленно отозвал своих послов в этих странах.
Один человек погиб и более 30 получили ранения 21 мая, когда пассажирский самолет Boeing 777 попал в сильную турбулентность на пути из Лондона в Сингапур, сообщила авиакомпания Singapore Airlines.
20 мая в Украине должен был истечь срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Из-за вторжения России и военного положения в стране выборов не было. Влияет ли это на его легитимность?
Интересное чтиво:
"Театр - это большое орудие", - сказал латвийский актер, режиссер театра и кино Родион Кузьмин в новом выпуске передачи RUS TVNET "В чем фишка?". Рижский русский театр им. Михаила Чехова он считает лучшим театром в мире. Да, меняются художественные взгляды, но он не умирает.
Мрачным и дождливым утром ноябрьского воскресенья, когда снаружи бушует вирус, а душу кусает осенняя меланхолия, мы с любимой отправились на по-прежнему таинственную для меня улицу Патверсмес на Саркандаугаве. Там хотели посмотреть эпические дома сталинских времен, место, где в 90-е годы стрелялись бандиты, школу Жюля Верна и аптеку в самом начале улицы, в которую, как говорят, один раз на похищенном трамвае въехали сбежавшие из тюрьмы зэки. Все это сделать у нас получилось, как и чуть не получилось попасть в когти КГБ.
Кажется, их фамилии знают чуть ли не все жители Латвии. А как они выглядят? Давайте проверим ваши знания в нашем тесте!
На этом чемпионате мира сборная Латвии показала, что не сдается и имеет характер, заявил главный тренер сборной Харийс Витолиньш в разговоре с журналистами после поражения от сборной США, которое не позволило Латвии выйти в четвертьфинал.
Во вторник, 21 мая, в галерее МuseumLV культурного центра Grata JJ актер и музыкант Артур Смольянинов собрал публику на интерактивный концерт "Слова и музыка".
Теплая и временами жаркая погода сохранится в Латвии как минимум до начала июня, свидетельствуют прогнозы Global Forecast System.
Защитник сборной Латвии по хоккею Ральф Фрейбергс после поражения в матче чемпионата мира против сборной США в конце интервью с журналистами LTV отметил, что в Латвии - один язык.
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