Главное за 25 мая Как возвращались хоккеисты, спасение охранниками Ринкевича и обстрел Харькова

Последняя весенняя субботу подходит к концу. О самом важном, что 25 мая произошло в Латвии и мире, читайте в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Рижанка Иева утверждает, что в булочной в микрорайоне Кенгарагс столкнулась с некачественным обслуживанием из-за латышского языка, сообщает программа Bez Tabu.
Многие болельщики надеялись вернуться домой из Остравы на том же самолете, что и хоккеисты - прямым рейсом Острава - Рига. Однако сборная прилетела в Ригу из Вены, сообщает lsm.lv.
Днем в субботу, 25 мая, по информации переданной порталу TVNET очевидцем, в Риге на улице Дзирнаву загорелось здание.
В Улброке сотрудники муниципальной полиции задержали мужчину и женщину, которые перевозили в своем автомобиле оружие и наркотики, сообщает программа Degpunktā.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в субботу, 25 мая, проезжая на велосипеде через защитную дамбу Рижской ГЭС, стал свидетелем опасной ситуации, в которой оказалась девушка, которая, пытаясь остыть, сползла в воду и не могла самостоятельно выбраться на берег.
В настоящее время ситуация на границе Латвии и Беларуси спокойная, а жители чувствуют себя в безопасности. Больше всего людей волнует, что закрылся пограничный пункт Силене и теперь нельзя навестить родных в Беларуси. Об этом сообщает передача "Новый день" на Rus.LSM.
За рубежом:
Начатое Россией две недели назад вторжение в Харьковскую область закончилось потерями россиян "восемь к одному" по отношению к украинским военным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Россия в субботу нанесла воздушный удар по строительному гипермаркету в Харькове, когда в нем находились более 200 человек. Есть погибшие, много раненых и пропавших. В супермаркете произошел пожар, который полностью охватил здание гипермаркета площадью в 10 000 квадратных метров, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В российском городе Краснодаре сильный ветер сорвал часть кровли со здания школы, сообщает российское независимое издание "Медуза".
Украина просит США разрешить удары американским оружием по РФ. Без этого Киеву будет трудно защитить Харьков и другие города, сказал в интервью DW подполковник ВВС США, военный эксперт Джахара Матисек.
Украинец Александр Усик может уже в ближайшие недели потерять статус абсолютного чемпиона мира по боксу среди тяжеловесов.
Интересное чтиво:
Новым гостем программы RUS TVNET "Кто вам платит?" стала экс-журналист, поэт и организатор поэтических мероприятий Анастасия Ефремова, известная в поэтической среде как Ананастя. С ней мы обсудили отношение к Латвии иммигрантов, особенности жителей России и то, как новости влияют на психологическое здоровье.
19 апреля в 6:10 утра команда TVNET GRUPA прибыла в резиденцию президента Латвии в Юрмале, чтобы провести день с Эдгаром Ринкевичем. В этот день президент созвал заседание военного совета в Резекне, чтобы поговорить о поддержке Национальными вооруженными силами (НВС) муниципалитетов и союзных сил. С раннего утра и до вечера мы видели, как президент организует свой день. Чего не видят обычные люди?
Анна Янсоне, 1989 года рождения, пропала 2 ноября 2023 года. Муж Анны Юрис Эвертовскис продолжает делиться новостями о поисках Анны и общении с полицией в соцсети Х. В начале мая Юрис выразил сомнение, что полиция вообще ищет Анну.
В пятницу, 24 мая, в Валмиере торжественно открылся завод Defence Partnership Latvia группы компаний Patria, где уже начато производство бронетранспортеров. Посмотрите на фабрику в фоторепортаже TVNET!
DW попросила экспертов прокомментировать заявления российского оппозиционера Михаила Ходорковского о ходе войны в Украине и допущенных Западом ошибках при оказании помощи Киеву.
В группе "Таллиннцы" в Facebook появился пост, посвященный зданию по адресу Вана-Нарва маантеэ, 20B, в Маарду, которое, судя по фотографиям, готовят к реновации. Жители Эстонии обеспокоены его судьбой, пишет Rus.Postimees.
Латвийский хоккейный вратарь Артур Шилов, успешно выступивший в этом сезоне в Кубке Стэнли, укрепил уверенность в своих силах. Ему удалось доказать себе, что он может играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и помогать команде побеждать.
Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит ещё более сильная женщина. Многие игроки сборной Латвии по хоккею уже находятся в статусе мужей, другие - готовятся к свадьбе. Предлагаем посмотреть, каких красоток в качестве своих спутниц жизни выбрали наши спортсмены!
Украинский инфлюенсер София Стужук (Левданская), живущая в Латвии, только что отпраздновала свой 29-й день рождения. Незадолго до этого она ознакомила подписчиков с контурами своего тела. София поделилась рецептом того, как она без особых усилий обрела тело своей мечты.
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