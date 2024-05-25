Главное за 25 мая Как возвращались хоккеисты, спасение охранниками Ринкевича и обстрел Харькова

За рубежом:

Начатое Россией две недели назад вторжение в Харьковскую область закончилось потерями россиян "восемь к одному" по отношению к украинским военным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия в субботу нанесла воздушный удар по строительному гипермаркету в Харькове, когда в нем находились более 200 человек. Есть погибшие, много раненых и пропавших. В супермаркете произошел пожар, который полностью охватил здание гипермаркета площадью в 10 000 квадратных метров, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В российском городе Краснодаре сильный ветер сорвал часть кровли со здания школы, сообщает российское независимое издание "Медуза".

Украина просит США разрешить удары американским оружием по РФ. Без этого Киеву будет трудно защитить Харьков и другие города, сказал в интервью DW подполковник ВВС США, военный эксперт Джахара Матисек.

Украинец Александр Усик может уже в ближайшие недели потерять статус абсолютного чемпиона мира по боксу среди тяжеловесов.

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Новым гостем программы RUS TVNET "Кто вам платит?" стала экс-журналист, поэт и организатор поэтических мероприятий Анастасия Ефремова, известная в поэтической среде как Ананастя. С ней мы обсудили отношение к Латвии иммигрантов, особенности жителей России и то, как новости влияют на психологическое здоровье.