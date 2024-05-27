В Ригу возвращаются суда немецкой круизной линии Aida Cruises: первым стало Aidadiva

Как указали в Рижском свободном порту, Рига - первая из девяти остановок круизного судна в двухнедельном морском путешествии Aidadiva. В столицу Латвии судно привезло 2484 туриста из 19 стран, большая часть которых - из Германии.

Далее судно посетит Таллинн, Хельсинки, Стокгольм, а также несколько портов в Норвегии, завершив круиз 8 июня в одном из портов Германии.

В порту отметили, что судно круизной линии Aida Cruises причалило в Риге после пятилетней паузы, вызванной пандемией Covid-19.

Всего в этом году планируется девять заходов круизных судов Aida Cruises, в том числе Aidadiva причалит в Риге в этом сезоне пять раз, в июле и августе в Риге будет возможность увидеть круизное судно Aidamar, а в октябре - круизное судно Aidaluna.

Глава туристического управления Рижского агентства инвестиций и туризма Иева Ласмане указала, что туристы из Германии - одна из крупнейших целевых групп Риги, поэтому возвращение столь больших круизных линий в столицу Латвии говорит о том, что негативное влияние геополитической ситуации на туризм в Балтии снижается.

Напомним, в этом сезоне в Рижском порту ожидается прибытие 67 круизных судов, что на пять больше, чем в прошлом году. Девять из них, как запланировано, причалят на два дня с ночевкой в Риге, а 13 судов посетят Рижский порт впервые. Сезон продлится с апреля по декабрь, когда в Рижском порту ожидается пять заходов круизных судов, что наполовину больше, чем в конце прошлого года.

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