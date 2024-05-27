Главное за 27 мая Рекорды жары, экзамены для девятиклассников и Чехия стала чемпионом мира по хоккею

60-летний экономист Гитанас Науседа в воскресенье переизбран президентом Литвы.

Утром 28 ноября 1979 года 257 человек отправились из аэропорта Мангере в Окленде (Новая Зеландия) в 11-часовой неспешный экскурсионный полет в Антарктиду, сообщает Historic Flix.

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"У меня всё просто: я бегу 3 км, бью мешок и просто подтягиваюсь. Весь мой спорт. Больше практически ничего не делаю", - говорит Руслан Поёнышев. За его плечами уже 33 марафона, а впереди главное событие этого года - Марафон Монблана в Шамони на 90 км.

На этой неделе латвийская волонтерская организация SOS palīdzība Ukrainai совместно с посольством Украины сопровождала четыре отремонтированных гусеничных вездехода-амфибии по пути в Украину. Они были куплены в Норвегии благодаря пожертвованиям латышской общины Чикаго. Но хотя многие латвийцы жертвуют и поддерживают Украину, есть предприниматели, которые все еще помогают России обходить санкции и получать технологии западного производства. Об этом рассказывает программа Nekā personīga.