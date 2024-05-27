Последний майский понедельник, 27 мая, установил сразу несколько рекордов жары. В Чехии закончился чемпионат мира по хоккею, в Литве официально переизбран президент, а в Латвии начались школьные экзамены. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 27 мая ⟩ Рекорды жары, экзамены для девятиклассников и Чехия стала чемпионом мира по хоккею
Новости Латвии:
В понедельник на четырех станциях метеонаблюдений уже превышены прежние рекорды температуры воздуха для 27 мая, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
На латвийском побережье в море сохраняется холодная вода, однако в реках и озерах она прогревается все сильнее, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
С понедельника учащиеся 9-х классов начинают сдавать централизованный экзамен по латышскому языку.
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) на данный момент выдало 34 предписания о выезде гражданам России, которые не выполнили требования закона об иммиграции и не подали никаких документов на получение вида на жительство в Латвии, сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис в программе "900 секунд" на канале TV3.
В связи с большим интересом общественности к добровольному обучению резервистов курс базовой военной подготовки резервистов теперь будет проводиться дважды в год - летом и зимой. Кроме того, подать заявку смогут и люди более старшего возраста, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.
Утром в понедельник задерживаются поезда в направлении Айзкраукле и другие сопутствующие рейсы, свидетельствует информация Pasažieru vilciens.
В минувшие выходные на детском баскетбольном турнире в Марупе на зрительских трибунах произошла драка, свидетельствует публичная информация организаторов мероприятия.
В пятницу, 24 мая, обувной магазин Stilīgie apavi сообщил в социальной сети Facebook, что отменяет концерт певицы Адрианы Миглане на открытии магазина. Компания заявила, что инфлюенсер не придет на запланированный концерт, несмотря на договоренность с ней. И певица, и жители города отреагировали на заявление магазина.
За рубежом:
Сборная Чехии завоевала золотые медали на домашнем чемпионате мира, который проходил в Праге и Остраве.
Премьер-министр уверена, что отправка военнослужащих Сил обороны Эстонии в Украину не приведет к войне НАТО с Россией, даже если среди командированных будут жертвы, пишет Rus.Postimees.
На войне в Украине ежемесячно гибнут или получают тяжелые ранения до 24 тысяч солдат РФ, заявил Олаф Шольц. Это, как и гибель мирных жителей, - результат "империалистической мании величия" Путина, подчеркнул канцлер ФРГ.
Швеция признала, что у Украины есть право использовать поставленное Швецией оружие для ударов по объектам на территории России. Газета Hallandsposten пишет, что министр обороны страны Пол Юнсон упомянул этот вопрос в комментарии. Он отметил, что Россия подвергает Украину неспровоцированной и незаконной агрессивной войне, сообщает украинское издание УНИАН.
60-летний экономист Гитанас Науседа в воскресенье переизбран президентом Литвы.
Утром 28 ноября 1979 года 257 человек отправились из аэропорта Мангере в Окленде (Новая Зеландия) в 11-часовой неспешный экскурсионный полет в Антарктиду, сообщает Historic Flix.
Интересное чтиво:
"У меня всё просто: я бегу 3 км, бью мешок и просто подтягиваюсь. Весь мой спорт. Больше практически ничего не делаю", - говорит Руслан Поёнышев. За его плечами уже 33 марафона, а впереди главное событие этого года - Марафон Монблана в Шамони на 90 км.
На этой неделе латвийская волонтерская организация SOS palīdzība Ukrainai совместно с посольством Украины сопровождала четыре отремонтированных гусеничных вездехода-амфибии по пути в Украину. Они были куплены в Норвегии благодаря пожертвованиям латышской общины Чикаго. Но хотя многие латвийцы жертвуют и поддерживают Украину, есть предприниматели, которые все еще помогают России обходить санкции и получать технологии западного производства. Об этом рассказывает программа Nekā personīga.
Одним из самых обсуждаемых событий последнего времени на культурной сцене стала новая песня музыканта Густаво (Gustavo) Nepārmet man 3000 с участием Патриши и Нормунда Рутулиса. Оригинальную музыку этой песни написал маэстро Раймонд Паулс. Это подняло вопросы об авторских правах и о том, кому в конечном итоге принадлежит музыка Раймонда Паулса. Гунтарс Рачс, один из основателей крупнейшего музыкального издательства в странах Балтии MicRec и руководитель этой компании, в разговоре с TVNET+ расставил все точки над i.
Результаты исследования имущественного неравенства между иммигрантами и местными жителями, обнародованные Банком Эстонии, говорят о том, что местные жители в Эстонии и Латвии в среднем на 40 процентов богаче иммигрантов, пишет Rus.Postimees.
Металлическая доска с рельефным профилем первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина демонтирована со стены недалеко от лестницы ведущей на смотровую площадку Паткули рядом с домом Стенбока, где находится резиденция правительства Эстонии, сообщает Rus.Postimees.
В марте 2002 года Латвию потрясла новость о том, что на своем рабочем месте были застрелены директор и бухгалтер Ziedu nams, из сейфа похищены деньги, несмотря на то, что на территории были камеры и охрана. Никто больше не мог чувствовать себя в безопасности. Когда преступников поймали, шокировал не только цинизм, с которым было совершено преступление, но и личности виновных. Жадность, долги, ложь, обида и страх. Этот взрывоопасный коктейль довел до кровавого преступления, в котором жизни лишились два человека.
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