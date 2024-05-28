Солнечные панели в многоквартирных домах: возможно ли?

Многоквартирные дома - это совместная собственность, а нормы об энергетических сообществах не разработаны и не приняты. Это означает, что нет ясности относительно возможностей передачи электроэнергии в общую электросеть и для общего пользования, говорит председатель правления Балтийского электрообщества Эдгар Бергхолцс.

Второй аспект - для собственного потребления в мире существуют более простые системы, которые широко используются в городских условиях зарубежных стран. По словам Бергхолцса, проблема не в техническом решении, поскольку сборка солнечных панелей на балконах относительно проста и они легкие по весу.

Микроинвентор нужно включить в розетку, и можно использовать для собственного потребления. Кроме того, можно установить и энергонакапливающие батареи. При этом следует учитывать аспект безопасности, если их размещать на балконе, ведь размещать их в квартире вряд ли кто-то захочет.

Проблемы начинаются с согласования солнечных панелей в строительном управлении, аналогично остеклению балконов. "Реального регулирования нет, поэтому правила игры не ясны. Защитники зеленой политики говорят, что мы движемся вперед, но ответственные лица в самоуправлениях воздерживаются от поддержки подобных инициатив и упрощения норм с целью сокращения бюрократии и административных препятствий", - сказал Бергхолцс.

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