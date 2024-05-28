В начале 2020 года из одной квартиры в Риге был изъят черный леопард Боно. Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями совместно с сотрудниками Департамента охраны природы (DAP) и Рижского зоопарка, соблюдая все меры безопасности, конфисковали и доставили животное в зоопарк. Что же после этого случилось с незаконно содержавшимся животным?
Это могло закончиться трагически
После покупки животного оно незаконно содержалось по месту жительства другого обвиняемого до 21 февраля 2020 года, когда было изъято во время обыска. Содержание черного леопарда в неподходящих условиях представляет собой значительный риск для безопасности владельца и содержателя, обитателей дома и окружающих.