В начале 2020 года из одной квартиры в Риге был изъят черный леопард Боно. Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями совместно с сотрудниками Департамента охраны природы (DAP) и Рижского зоопарка, соблюдая все меры безопасности, конфисковали и доставили животное в зоопарк. Что же после этого случилось с незаконно содержавшимся животным?