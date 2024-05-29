Решение экипажа поставило крест на планах туристов: почему в Таллинне пассажиры не попали на борт Ryanair?

В понедельник самолет Ryanair, вылетевший из Таллинна в Пафос с задержкой на полтора часа, оставил за бортом почти треть желающих отправиться на Кипр. Они не успели вовремя пройти необходимые перед полетом процедуры, пишет Rus.Postimees.
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Самолет, на борту которого находились 129 пассажиров, вылетел через несколько минут после 13:00 вместо запланированного времени вылета в 11:20. По решению капитана за бортом остались 60 несчастных пассажиров, которым пришлось потратить больше времени на регистрацию на рейс, прохождение досмотра и паспортного контроля из-за более длинных, чем обычно, очередей.
Время между изначально запланированным рейсом и реальным вылетом было потрачено в том числе на выгрузку из самолета багажа оставшихся в Таллинне пассажиров, тогда как пограничный контроль этих людей не потребовал бы такого большого количества времени.