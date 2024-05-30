Прибыль латвийских финансовых учреждений за четыре месяца превысила 200 миллионов евро

В том числе в апреле МФУ работали с прибылью в размере 42,3 млн евро.

Общая сумма активов МФУ на 30 апреля 2024 года составила 28,307 млрд евро, что на 5%, или 1,358 млрд евро, больше, чем на конец апреля 2023 года, когда активы МФУ составляли 26,949 млрд евро.

В этом году в конце апреля остаток по кредитам, выданным МФУ резидентам, составил 13,683 млрд евро, что на 3% больше, чем годом ранее. В том числе по кредитам в евро МФУ выдали резидентам 13,595 млрд евро, что на 3% больше, чем годом ранее, а остаток кредитов, выданных в иностранной валюте, составил 87,4 млн евро, что на 1% меньше.

Остаток привлеченных от резидентов вкладов на конец апреля составил 18,619 млрд евро, что на 3,8% больше, чем годом ранее. В том числе вклады в евро составили 17,458 млрд евро, а в иностранной валюте - 1,161 млрд евро. Размер евровкладов по сравнению с концом апреля 2023 года увеличился на 4,9%, а размер вкладов в иностранной валюте сократился на 10,5%.

Капитал и резервы латвийских МФУ в конце апреля составили 3,4 млрд евро, что на 3,2% больше, чем в конце апреля 2023 года.

За первые четыре месяца 2023 года МФУ работали с прибылью в 202,6 млн евро, а в 2023 году общая прибыль МФУ составила 573,5 млн евро, что на 75,8% больше, чем в 2022 году.

Монетарными финансовыми учреждениями являются кредитные учреждения и финансовые общества, принимающие вклады от клиентов, не являющихся монетарными финансовыми учреждениями, а также за свой счет предоставляющие кредиты и вкладывающие в ценные бумаги.

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