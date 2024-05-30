Главное за 30 мая Сейм отклонил предложение о гражданстве, шпионская программа и что украинцы читают о себе в Интернете

Интересное чтиво:

Недавно во Франции завершился Каннский кинофестиваль. И одним из заметных его участников стал латвийский режиссер и аниматор Гинтс Зилбалодис, который привез в Канны свой второй полнометражный мультфильм - Straume ("Поток"). И пусть наград работа не получила, фильм снискал множество комплиментов от зрителей, критиков и даже первых лиц индустрии.

Если идти от Дома мебели и пересечь улицу Аугуста Деглава в направлении Дарзциемса, то на одном из перекрестков можно наткнуться на фигурки грозных воронов, которые чинно расположились на заборах частных домов.

Из жизни ушла актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк. Об этом сообщается на ее официальной странице в Instagram. Актриса несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. Ей было 53 года.

Издание CNN назвало свой топ-24 лучших нудистских пляжей во всем мире. Среди представленных в рейтинге и пляж из Латвии.

Филадельфийский эксперимент стал одной из самых необычных теорий заговора Второй мировой войны всех времен, однако есть ли в нем хоть крупица правды?

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила состав групп на чемпионате мира по хоккею 2025 года. Сборная Латвии проведет игры в столице Швеции Стокгольме.

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