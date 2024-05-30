В уходящий рабочий день произошло много важных событий - выясняли, что украинцы читают о себе в Латвии, Сейм отклонил предложение о гражданстве, а шпионской программой заразили телефоны минимум семерых журналистов. Об этих и других новостях четверга, 30 мая, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 30 мая ⟩ Сейм отклонил предложение о гражданстве, шпионская программа и что украинцы читают о себе в Интернете
Новости Латвии:
В мае RUS TVNET выпустил три документальные истории "Один день с украинцем в Латвии". Говоря с украинскими беженцами, мы в том числе обсуждали и их реакцию на комментарии в социальных сетях, которые явно пропитаны прокремлевской пропагандой. Настало время разобрать эти комментарии как следует.
Сейм в четверг, 30 мая, отклонил предложение оппозиционной партии "Стабильности!" предоставить латвийское гражданство всем негражданам, сообщает агентство LETA.
Несмотря на то, что цены на строительство в последние годы значительно выросли, спрос на строительство частных домов не снижается. Большая лихорадка с ценами на строительные материалы позади, однако продолжают увеличиваться зарплаты и высок Euribor, поэтому более низких расходов никто в сфере не прогнозирует. Кроме того, если можно купить трехкомнатную квартиру в новом проекте за ту же цену, что и построить небольшой частный дом, преимущество отдается дому.
Шпионской программой Pegasus, которая есть только у спецслужб, заразили или пытались заразить телефоны минимум семерых журналистов и активистов в Латвии, Литве и Польше. Это подтвердила экспертиза канадской лаборатории Citizen Lab и НГО Access Now, сообщает портал Rus.LSM.
В четверг, 30 мая, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о квартирной собственности, которые позволяют решать важные для жилого дома вопросы, даже если часть жителей не участвует в решении этих вопросов.
Рижский окружной суд приговорил к 20 годам лишения свободы двух обвиняемых по уголовному делу организованной группы, пытавшейся завладеть жилым комплексом SunRepublic в Саулкрасты стоимостью 3,7 млн евро путем захвата и последующего убийства заложницы, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
За рубежом:
В оккупированном Россией Крыму в четверг в результате удара украинских морских дронов были поражены два российских катера, сообщило Главное управление разведки Украины (ГУР), указав, что это, предположительно, были катера типа КС-701 "Тунец".
В Эстонии работает целый ряд предприятий, капитал которых или собственники имеют российское происхождение, но которые зарегистрированы в Европе. Они по-прежнему ведут бизнес с партнерами из России, торгуя на территории страны российской продукцией - и это несмотря на продолжающуюся российскую агрессию в Украине, пишет Rus.Postimees.
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предложение разрешить Украине использовать поставленное Западом оружие для ударов по территории России, сообщает Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
В аэропорту "Схипхол" в Амстердаме человек погиб после того, как его затянуло в работающий двигатель пассажирского самолета авиакомпании KLM Cityhopper.
Чем больше Россия бомбит Украину, тем сильнее давление на западные табу. Одни страны санкционируют удары по целям в России, некоторые могут послать инструкторов в Украину. Будет ли бесполетная зона?
Интересное чтиво:
Недавно во Франции завершился Каннский кинофестиваль. И одним из заметных его участников стал латвийский режиссер и аниматор Гинтс Зилбалодис, который привез в Канны свой второй полнометражный мультфильм - Straume ("Поток"). И пусть наград работа не получила, фильм снискал множество комплиментов от зрителей, критиков и даже первых лиц индустрии.
Если идти от Дома мебели и пересечь улицу Аугуста Деглава в направлении Дарзциемса, то на одном из перекрестков можно наткнуться на фигурки грозных воронов, которые чинно расположились на заборах частных домов.
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Издание CNN назвало свой топ-24 лучших нудистских пляжей во всем мире. Среди представленных в рейтинге и пляж из Латвии.
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Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила состав групп на чемпионате мира по хоккею 2025 года. Сборная Латвии проведет игры в столице Швеции Стокгольме.
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