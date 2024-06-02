Блогер Лида Нижникова на пути в Африку: "Моя камера - мой главный попутчик"

"Я просто по натуре своей неспокойный человек, и я жажду всегда каких-то приключений, опыта и знаний", - говорит латвийский блогер и экс-участница проекта Latvian Sisters Лида Нижникова в интервью для передачи "В чем фишка?".
Лидия Нижникова предполагает, что на свете нет таких людей или их очень мало, которые бы не хотели изучить нашу планету.
"Все-таки, когда ты понимаешь, что ты конечен... да, ты понимаешь свою конечность, потому что у тебя есть какой-то диагноз, и спасибо ему на самом деле за это, что я понимаю, что я вообще-то не вечна и когда-то завтра может не наступить. Как и у каждого из нас, оно когда-то не наступит.
Я стала рисковать, назовем это так", - вспоминает она о том моменте, когда узнала, что больна рассеянным склерозом, и решила кардинально поменять свою жизнь.
Сейчас Лида это уже не называет риском:
"Я называю это неопределенностью, которую я выбрала сама. Я просто нырнула в изучение времени и пространства себя среди нашей планеты. Так пришли путешествие и просто спонтанная покупка билета в Непал, которая после перевернула вообще все".
Она мечтала, что будет снимать тревел-шоу, как "Орел и решка", а какая-то мама с сыном будут его вместе смотреть.
"Я абсолютно в таком легком, позитивном формате передаю свою эмоцию на увиденное", - объясняет она концепцию YouTube-шоу "Попутчики", у которого уже 6-7 выпусков. Сейчас Лида работает над выпуском про Африку.
Лида не сразу поняла, что для нее важно:
"За эти полтора года, как я снимаю, я очень переоценила, как-то пересмотрела свои приоритеты. Сначала это была лютая гонка, я работала просто нон-стоп. Этот монтаж, который довел меня до курения в прямом смысле, потому что я сама себе придумала какие-то сроки и начала соревнование с самой собой...
Я поняла, что я еду в путешествие не чтобы снимать "Попутчиков", а я снимаю "Попутчиков", чтобы ехать в путешествие. Я просто разрешила себе быть спокойнее и получать от этого удовольствие".
Ей приятно, когда есть большое количество просмотров. Она кайфует от процесса.
"У меня была одна небольшая реклама, но у меня нет еще таких цифр, чтобы брать большое, да? Плюс у меня немножко сместился вообще сейчас приоритет того, что я делаю. Я, скорее, ищу финансирование не для себя, а для тех... для своего фонда, что тоже не совсем правильно.
Потому что когда вы совсем закрываете глаза на себя, вы в один момент просыпаетесь и понимаете, что вы с пустыми карманами. Когда-то это сделала я", - вспоминает Лида, как она продала машину и оплатила первый год ребенку в школе, чтобы отправиться волонтером в Африку.
Лида Нижникова будет работать над этим проектом "Попутчики" в любом случае. Однажды в Индии у нее утонула камера. Она обратилась к аудитории в Instagram за помощью, и блогер Стас Давыдов ей просто отдал камеру: "Лида, бери, снимай свои блоги".
"Я поехала с камерой и как могла снимала.
Я как будто бы настолько наполнялась впечатлениями и какими-то своими выводами в поездках, что если я не поделюсь ими, то я просто лопну. То есть они вот из меня просто извергаются. Поэтому моя камера - мой главный попутчик", - резюмирует Лида.
Интервью с Лидией Нижниковой целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".
Галерея: Лидия Нижникова в Танзании
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