Блогер Лида Нижникова на пути в Африку: "Моя камера - мой главный попутчик"

Лидия Нижникова предполагает, что на свете нет таких людей или их очень мало, которые бы не хотели изучить нашу планету.

"Все-таки, когда ты понимаешь, что ты конечен... да, ты понимаешь свою конечность, потому что у тебя есть какой-то диагноз, и спасибо ему на самом деле за это, что я понимаю, что я вообще-то не вечна и когда-то завтра может не наступить. Как и у каждого из нас, оно когда-то не наступит.

Я стала рисковать, назовем это так", - вспоминает она о том моменте, когда узнала, что больна рассеянным склерозом, и решила кардинально поменять свою жизнь.

Сейчас Лида это уже не называет риском:

"Я называю это неопределенностью, которую я выбрала сама. Я просто нырнула в изучение времени и пространства себя среди нашей планеты. Так пришли путешествие и просто спонтанная покупка билета в Непал, которая после перевернула вообще все".

Лида Нижникова Фото: Пресс-фото