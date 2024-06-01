Почему агентство S&P понизило кредитный рейтинг Латвии?

Решение агентства о понижении кредитного рейтинга Латвии основано на том, что вторжение России в Украину и региональные геополитические риски продолжат влиять на фискальные показатели Латвии, экономический рост и международную конкурентоспособность в среднесрочной перспективе, хотя степень этого влияния пока трудно определить, чтобы точно оценить.

Агентство отмечает, что экономические и бюджетные показатели Латвии до сих пор в целом устойчивы к косвенному влиянию войны в Украине, но более быстрое восстановление экономического роста и снижение уровня дефицита госбюджета могут быть отсрочены из-за увеличения расходов на приоритетные направления – национальную безопасность и оборону.

Агентство также указывает, что кредитный рейтинг Латвии на уровне А поддерживается надежностью ее политики и членством в еврозоне, а также умеренным уровнем государственного долга.

S&P присвоило кредитному рейтингу Латвии стабильный прогноз, принимая во внимание риски, связанные с геополитической ситуацией, которые могут повлиять на фискальные, экономические показатели и платежный баланс Латвии в среднесрочной перспективе.

Однако агентство считает, что эти риски компенсируются прогнозируемым циклическим восстановлением экономики и что Латвия продолжит придерживаться основных принципов жесткой фискальной политики, контролируя уровень дефицита государственного бюджета и принимая меры по его сдерживанию.

Стабильный прогноз также отражает уверенность агентства в том, что полномасштабное вторжение России в Украину не распространится на территорию стран-членов НАТО, членом которой Латвия является с 2004 года.

S&P видит аналогичные косвенные последствия агрессии России в Украине и в других странах Балтии, а рейтинги Литвы и Эстонии также были пересмотрены.

S&P прогнозирует аналогичное влияние агрессии России против Украины и на другие страны Балтии - рейтинг Литвы снижен с A+ до A, а Эстонии - с AA- до A+.

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