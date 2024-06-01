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Rīgas siltums с июня снижает тариф на теплоснабжение

rus.tvnet.lv/LETA
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Компания Rīgas siltums
Компания Rīgas siltums Фото: Ieva Lūka/LETA

Тариф на теплоснабжение АО Rīgas siltums с 1 июня снижен на 5,6% до 82,63 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость, сообщили в Комиссии по регулированию коммунальных услуг.

Прежний тариф составлял 87,57 евро за мегаватт-час.

Rīgas siltums является одним из основных поставщиков тепловой энергии в столице. 49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% - государству, 2% - ООО Enerģijas risinājumi. RIX, 0,005% - АО Latvenergo.

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