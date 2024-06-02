Правительство может выделить 10 млн евро на проект "Лиепая 2027"

Правительство может принять решение о выделении 10 млн евро для поддержки проекта "Лиепая - культурная столица Европы 2027 года" ("Лиепая 2027"), говорится в сообщении Министерства культуры на портале правовых актов.
Как отмечает Минкультуры, статус культурной столицы Европы присваивается ежегодно с 1985 года и является одним из самых важных культурных событий в Европе. Его цель - дать европейцам возможность больше узнать о культуре других европейских стран, их истории и ценностях, ощутить принадлежность к европейскому сообществу, развивать культурные связи и партнерство между странами.
Согласно календарю статуса культурной столицы Европы, в 2027 году его получили два города - Лиепая в Латвии и Эвора в Португалии.
В программу "Лиепая 2027" войдут более 500 различных мероприятий. Общие запланированные расходы на проект в 2022-2027 гг. составляют 22,4 млн евро.
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