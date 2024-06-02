Правительство может выделить 10 млн евро на проект "Лиепая 2027"

Как отмечает Минкультуры, статус культурной столицы Европы присваивается ежегодно с 1985 года и является одним из самых важных культурных событий в Европе. Его цель - дать европейцам возможность больше узнать о культуре других европейских стран, их истории и ценностях, ощутить принадлежность к европейскому сообществу, развивать культурные связи и партнерство между странами.