Ученый объяснил, почему косатки в последнее время топят лодки

С мая 2020 года ученые зафиксировали около 700 случаев столкновения косаток с кораблями вблизи Пиренейского полуострова. Такое поведение озадачило моряков и ученых.

Выдвигались различные теории, объясняющие это странное поведение. Однако известный морской биолог Александр Зербини заявил, что поведение косаток может быть новой "традицией" без четкой цели.

В целом инциденты в основном касаются молодых особей, которые, по словам эксперта, "более игривы и смелее при приближении к лодкам".

Эксперты отмечают, что "культура" косаток предполагает скоординированное поведение, обмен знаниями, а также у них длинная память.

Также нет доказательств того, что нападения на корабли совершаются самками косаток в отместку за ущерб, нанесенный судном детенышу косатки.

В 2023 году косатки напали на яхту в Гибралтарском проливе и повредили ее гребной винт и рулевой механизм. В инциденте участвовали две маленькие и одна более крупная косатка. Пока косатки поменьше толкали гребной винт, самая крупная всей своей тяжестью обрушивалась на яхту сбоку.

Косатки, похоже, предпочитают рыбацкие лодки, и их поведение всегда одинаково: они атакуют гребной винт и рулевой механизм и теряют интерес к лодке, как только они останавливаются.

В мае 2024 года неизвестное количество косаток потопило парусную яхту в Гибралтарском проливе.

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