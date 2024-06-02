Ученый объяснил, почему косатки в последнее время топят лодки

Косатки, крупнейшие млекопитающие семейства дельфинов, недавно столкнулись с лодками и яхтами и потопили их в Гибралтарском проливе. Но эти животные делают это не из-за агрессии, сообщают зарубежные СМИ.
С мая 2020 года ученые зафиксировали около 700 случаев столкновения косаток с кораблями вблизи Пиренейского полуострова. Такое поведение озадачило моряков и ученых.
Выдвигались различные теории, объясняющие это странное поведение. Однако известный морской биолог Александр Зербини заявил, что поведение косаток может быть новой "традицией" без четкой цели.
В целом инциденты в основном касаются молодых особей, которые, по словам эксперта, "более игривы и смелее при приближении к лодкам".
Эксперты отмечают, что "культура" косаток предполагает скоординированное поведение, обмен знаниями, а также у них длинная память.
Также нет доказательств того, что нападения на корабли совершаются самками косаток в отместку за ущерб, нанесенный судном детенышу косатки.
В 2023 году косатки напали на яхту в Гибралтарском проливе и повредили ее гребной винт и рулевой механизм. В инциденте участвовали две маленькие и одна более крупная косатка. Пока косатки поменьше толкали гребной винт, самая крупная всей своей тяжестью обрушивалась на яхту сбоку.
Косатки, похоже, предпочитают рыбацкие лодки, и их поведение всегда одинаково: они атакуют гребной винт и рулевой механизм и теряют интерес к лодке, как только они останавливаются.
В мае 2024 года неизвестное количество косаток потопило парусную яхту в Гибралтарском проливе.
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