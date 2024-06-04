Исследователи рассказали, где в Латвии лучше не купаться

С начала лета и до середины сентября эксперты BIOR раз в месяц посещают такие места по всей Латвии, чтобы взять воду для анализа. Образец помещают в стерильную бутылку, измеряют температуру воды и тестируют в течение рабочего дня.

Место купания оценивают также визуально: насколько оно чистое, не видно ли загрязнение, не плавают ли отходы, нефтепродукты, не цветут ли сине-зеленые водоросли.

При купании вода с опасными микроорганизмами может попасть в рот и кишечный тракт, на слизистую оболочку глаз и носа. В результате возможны тяжелые заболевания, включая менингит, способный привести к летальному исходу. Если обнаруживают опасные бактерии, управляющий пляжем обязан предупредить людей, что купаться нежелательно, а также найти и устранить источник загрязнения.

"В целом мы можем сказать, что в более чем 90% случаев результаты анализа воды очень хорошие", - цитирует директора BIOR Ольгу Валциню Rus.LSM.

Тем не менее есть и места, где купание сопряжено с риском. Во-первых, это дикие пляжи, которые никто не обслуживает и не проверяет. Во-вторых, это места, которые находятся на земле самоуправления, но местные власти с ними ничего не делают, потому что официальное признание пляжа означает необходимость делать анализы и вкладывать деньги.