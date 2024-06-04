ВИДЕО "Миссия - сова". Мужчина спас выпавшего из гнезда совёнка

Мужчина на видео говорит: "Он висел там, а потом какие-то скворцы или кто-то сбил, и он упал. Я позвонил в Drauga spārns, и мне говорят вернуть его в гнездо, что мы сейчас и сделаем".

Мужчина незамедлительно начал помогать маленькому совёнку. На видео видно, как птицу возвращают в гнездо, в котором обитает ещё несколько совят.

За три дня видео набрало больше 140 тысяч просмотров, и многие жители выражают благодарность человеку, успешно проведшему операцию по спасению совы.

С августа 2010 года Латвийское общество помощи диким птицам Drauga spārns помогает раненым и пострадавшим диким птицам - лечит, укрывает и выпускает их в дикую природу после выздоровления. В 2014 году руководитель общества Анете Асаре получила награду "Гордость Латвии" в номинации "Доброе сердце". Центр реабилитации диких птиц создал новый дом, переехав из Юрмалы в волость Пуре Тукумского края.

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