Два пчеловода получат тысячи евро за ущерб, нанесенный медведями

Представители DAP отметили, что всего от пчеловодов поступило три заявления о нанесении ущерба медведями пчелиным семьям, однако по третьему заявлению компенсация не будет выплачена.

Председатель правления Латвийского общества пчеловодства Юрис Штейселис (LBB) сообщил, что в последние годы активность медведей и ущерб пчелиным семьям в Видземе возрос.

Он заявил, что единственный реальный способ, которым пчеловоды могут защитить пчелиные семьи от нападений медведей, - это установить "электрического пастуха". С помощью него можно ограничить пасеку со всех сторон и не допустить медведей.

Подобные электрические пастухи уже установлены в Эстонии, Финляндии, Канаде и США, где пчеловоды борются с аналогичными проблемами.

Член правления LBB Валдис Брусбардис добавил, что, используя европейское финансирование, LBB помогает пчеловодам устанавливать электрических пастухов.

Он отметил, что они не всегда помогают, но это единственный механизм, защищающий ульи от медведей.

Угроза медведей в Латвии - это новая проблема, которая на данный момент носит региональный характер, но со временем станет актуальной для всей Латвии. Популяция медведей на территории Латвии стремительно растет.

LBB была зарегистрирована в 1994 году и представляет интересы 3253 фермеров.

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