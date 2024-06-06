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В Эстонии на реке можно было наблюдать необычную картину

Яан Рапп rus.postimees.ee
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Несколько дней назад в объектив камеры фотографа Lõuna-Eesti Postimees попали три лося, которые внезапно появились перед лодкой в ​​устье реки Выханду, недалеко от озера Ляммиярве. Встреча с быстро плывущими крупными животными длилась всего несколько мгновений, затем они скрылись в камышах и продолжили свой путь уже на берегу, пишет Rus.Postimees.

Перевод: София Солдатенко

Управлявший лодкой капитан порта Ряпина Марко Каясалу сказал, что зрелище и для него было неожиданным и необычным. "Я и раньше видел плавающих лосей, но на озере, а не здесь, в устье реки Выханду", - пояснил он.

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