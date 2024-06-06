В Эстонии на реке можно было наблюдать необычную картину

Несколько дней назад в объектив камеры фотографа Lõuna-Eesti Postimees попали три лося, которые внезапно появились перед лодкой в ​​устье реки Выханду, недалеко от озера Ляммиярве. Встреча с быстро плывущими крупными животными длилась всего несколько мгновений, затем они скрылись в камышах и продолжили свой путь уже на берегу, пишет Rus.Postimees.