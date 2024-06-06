Rail Baltica: Партия предлагает расследовать ошибки

Цель комиссии - выявить ошибки, допущенные при реализации проекта, и обеспечить, чтобы он стал приоритетным вопросом для правительства, чтобы решения принимались прозрачно и своевременно, с учетом государственных и общественных интересов, влияния на экономику Латвии и государственный бюджет".

Председатель фракции ОС Эдгар Таварс сказал, что, поскольку до выборов в Европарламент осталось два дня, было бы уместнее более подробно прокомментировать цель комиссии по расследованию в понедельник, 10 июня.

Создание парламентской следственной комиссии будет зависеть от голосования в Сейме.

Пять лет назад общая стоимость проекта Rail Baltica для Латвии оценивалась примерно в 1,9 миллиарда евро, а теперь доля расходов на первом этапе увеличилась как минимум в три раза, заявил в понедельник, 3 июня, министр транспорта Каспар Бришкенс после заседания коалиции.

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