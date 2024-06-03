Rail Baltica: EDzL прокомментировало просрочку платежей строителям

Также Минсвязи должно будет предпринять необходимые действия по уменьшению суммы упомянутых обязательств госбюджета, которые предполагается выполнить на основе предложений EDzL, говорится в проекте протокольного решения Кабмина.

В воскресенье, 2 июня, программа TV3 Nekā personīga сообщила, что за строительство международных станций Rail Baltica - в аэропорту и на Центральном вокзале - строителям не платят с февраля.

"То, что просят строители, оправданно, потому что работы завершены", - заявил передаче временный председатель правления EDzL Эрик Дилевс. Он также отметил, что удорожание проекта к 31 декабря 2023 года составило 33 миллиона евро, но в этом году до июня рост цен составит еще шесть миллионов.

Министр связи Каспар Бришкенс отметил, что по двум международным станциям Rail Baltica готовится подробный информационный отчет, чтобы выяснить, почему происходит такой радикальный рост цен. "В ходе внутренних проверок мы также установили, что, вероятно, должностные лица латвийской стороны, заключающие соглашение, взяли на себя обязательства, выходящие за рамки, определенные правительством", - сказал министр.

Как сообщалось, проект Rail Baltica, в котором недавно выявились проблемы со сроками и получением финансирования, предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы соединить страны Балтии с другими странами Европы железнодорожным транспортом. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию протяженностью 870 километров с европейской шириной колеи 1435 миллиметров и максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Первоначально ожидалось, что расходы на Rail Baltica достигнут 5,8 млрд евро, однако участвующие стороны неоднократно заявляли, что они существенно выросли. Часть расходов покроют средства Евросоюза. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открыть поэтапно в период с 2028 по 2030 год.

В отчете о деятельности за прошлый год Служба государственной безопасности (VDD) подчеркнула, что, несмотря на существующие сложности, дальнейшие задержки в строительстве инфраструктуры Rail Baltica недопустимы и что проекту требуется целенаправленное управление рисками.

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