Главное за 10 июня Результаты выборов в ЕП, погода на Лиго и пенсионные прогнозы

Первый рабочий день новой недели начался громко - с результатов выборов в Европарламент. Как проходили выборы, кто получил больше всего плюсов на выборах и что говорят политики - об этих и других новостях читайте в подборке RUS TVNET за понедельник, 10 июня.
Все о выборах в ЕП:
Стали известны результаты выборов в Европарламент. Согласно ним, Латвию в Брюсселе следующие пять лет будут представлять семь партий.
На выборах в Европарламент (ЕП) больше всего плюсов получил лидер списка партии "Нового Единства" Валдис Домбровскис, а больше всего вычеркиваний у бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). Об этом свидетельствуют опубликованные Центральной избирательной комиссией (CVK) предварительные результаты выборов в ЕП.
Согласно подсчетам LETA, основанным на последних предварительных данных о расходах на выборы, предоставленных партиями в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), "Объединенный список" потратил на предвыборную агитацию больше всех, а "Прогрессивные" - меньше всех.
Вечером в воскресенье, когда голосование завершилось по всей Европе, наконец были объявлены результаты выборов в Европейский парламент (ЕП) в Латвии. Латвия в новом созыве Европарламента будет представлена двумя представителями от "Нового Единства" и Национального объединения, и по одному представителю от "Для развития Латвии", "Объединенного списка", "Прогрессивных", "Согласия" и "Латвия на первом месте". Представители нескольких партий поделились своими впечатлениями в интервью порталу TVNET+ сразу после объявления результатов.
Победа центристских сил на выборах в Европейский парламент свидетельствует о реалистичной оценке проблем гражданами ЕС, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя итоги выборов.
Лидер Национального объединения на выборах в Европарламент Роберт Зиле вновь попытается стать вице-президентом Европарламента, а избранный от "Объединенного списка" (ОС) Рейнис Познякс хочет войти в группу Европейской народной партии (ЕНП).
Правительство Латвии уже завтра, 11 июня, может принять решение о выдвижении на пост еврокомиссара переизбранного в Европейский парламент вице-председателя Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, сообщила журналистам после заседания коалиции премьер-министр Эвика Силиня.
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