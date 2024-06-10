Главное за 10 июня Результаты выборов в ЕП, погода на Лиго и пенсионные прогнозы

В польском городе Скаржиско-Каменна в Свентокшиском воеводстве произошел взрыв на оружейном заводе Mesko, пишет "Медуза" со ссылкой на газету Wyborcza.

В то время как в Лиепае в воскресенье утром можно было наблюдать грозу или торнадо, в Эстонии ожидались похожие погодные условия: грозы, сильный дождь и град ожидались в некоторых частях страны в течение ночи, пишет Limon.ee.

Летом 2023 года зародившийся еще до пандемии замысел директора Рижского русского театра Михаила Чехова Даны Бйорк – отправиться на гастроли в Италию – превратился из идеи в конкретный план: спектаклями театра заинтересовался крупнейший и старейший итальянский фестиваль поэзии Parole spalancate, который в 2024 году должен был проходить в 30-й раз. В итоге выбор организаторов фестиваля пал на спектакль Элмарса Сеньковса "Гранёнка", уже 13 лет собирающий полные залы.

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Смерть любимого домашнего питомца всегда становится эмоциональным потрясением. Но даже в такой ситуации нужно помнить, что в Латвии существуют строгие правила о том, как можно хоронить животных. TVNET+ разобрался, как правильно похоронить домашнее животное, и во сколько это обойдется.