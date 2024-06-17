Экономика — удивительно многогранная сфера, где каждая отрасль имеет свои особенности и привлекательность на рынке труда. Сравнивать оплату труда в разных странах становится еще сложнее, когда учитываешь не только различия в зарплатах, но и разные темпы роста цен, а значит, и реальную покупательскую способность. И здесь на помощь приходит "Индекс бутерброда" от Financenet.

На этот раз мы решили использовать "Индекс бутерброда", чтобы показать различия в оплате труда в ключевых секторах экономики трех балтийских стран и их динамику. Такое сравнение позволяет учесть не только размеры номинального заработка, но и реальную покупательскую способность доходов и их изменения за последнее время.

Рассмотрим сферу сельского, лесного и рыбного хозяйства - в марте средняя заработная плата в этой сфере в Латвии составила 1,6 тыс. евро (до вычета налогов), что на 4% больше, чем в марте прошлого года. В Эстонии аналогичная средняя зарплата составила 1,9 тыс. евро, а в Литве — 1,8 тыс. евро, с приростом за год на 27% и 9% соответственно.

Эти цифры показывают значительное отставание заработков в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства в Латвии по сравнению с соседними странами.

Более того, это отставание увеличивается, так как рост зарплат в Латвии ниже, чем у соседей.

Однако картина меняется, если обратить внимание на покупательскую способность этих доходов.