Индексация пенсий не за горами. Ждать ли изменений?

"У 75% пенсионеров пенсии не превышают 600 евро. Что ж, тогда можно только представить себе, каково это - выживать на такую пенсию. Не у всех из этих 75% есть и 600 евро, у значительной части эта сумма - менее 600 евро, и их пенсия тоже меньше индексируется", - говорит она.

По словам эксперта Минблага Алликса, минимальные пенсии ежегодно также подлежат пересмотру. Привязки размера пенсии к рабочему стажу в течение 10 лет также уже нет: пенсия начисляется исходя из общего трудового стажа.

Депутаты обсудили и вопрос необлагаемого минимума на предмет его поднятия. На сегодня налогом облагаются пенсии свыше 500 евро. Прозвучали предложения повысить уровень до 700 евро, но этот вопрос пока не решен, признала парламентский секретарь министерства Карина Плока.

"Хочу отметить, что есть необлагаемый минимум общий для всех в стране и отдельно для пенсионеров, - заметила она. - Этот вопрос стоит на повестке дня, как и повышение минимальной зарплаты, и повышение необлагаемого минимума - так что пенсионеры не будут исключены из этого круга. Но сейчас вопрос о повышении минимума не стоит".

Заготовлен у Минблага был и второй вариант индексации пенсий: отменить всяческие лимиты и индексировать с учетом индекса потребительских цен в стране и рабочего стажа человека. Так, чтобы чем больше человек трудился, тем больше ценился бы его вклад в экономику страны.

Депутатам остается решить, какой из вариантов выбрать. Вопрос индексаций нужно закрыть не позднее середины августа. В противном случае 1 октября намеченная индексация пенсий так и не состоится.

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