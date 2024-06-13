Передача: что будет с пенсией, если умереть до даты выплаты?

Как и кому выплачивается пенсия, если человек умер за несколько дней до даты ее получения? На этот вопрос ответила пресс-секретарь Государственного агентства социального страхования Ивета Дайне: "Давайте предположим, что день выплаты пенсии - 20-е число.

Если пенсионер умирает 10-го числа, то пенсию он как бы не получил, но его родственник первой или второй степени может написать заявление и запросить невыплаченную пенсию за 10 прожитых дней".

Пенсионерка также отметила, что неясно, как выбирается дата выплаты пенсии, поскольку у пенсионеров она разная.

Перенести на другую дату невозможно, поскольку она определяется автоматически компьютерной программой, ответили ей.

"Если человек, у которого дата выплаты 20-го числа, умер 19-го числа и агентство уже перевело деньги, то они поступят на счет. Агентство не будет требовать деньги за непрожитые дни, потому что их просто не с кого требовать", - сказала Дайне.

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