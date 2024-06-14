Рижский зоопарк три дня можно будет встретить в центре столицы

Сегодня с 14:00 до 16:00 и в субботу, 15 июня, с 10:00 до 16:00 пройдут беседы с кураторами образования зоопарка о взаимодействии экосистем, сохранении видов и практической деятельности, в ходе которых можно будет создавать обогащающие окружающую среду элементы, которые после мероприятия будут доставлены в зоопарк животным.

Также маленьким и большим исследователям будет предложена возможность поучаствовать в мониторинге животных, воспользоваться приборами и инструментами исследователя, узнать о методах исследования и даже примерить одежду специалиста.

Параллельно с этим сегодня в 15:00 желающих узнать о дальнейших планах Рижского зоопарка приглашают посмотреть презентацию Masterplan 2035, воспользовавшись возможностью встретиться и задать вопросы председателю правления Рижского зоопарка Янису Рудзитису и члену правления Анете Билзене.

В поисках ответа на вопрос, чем занимаются ученые в зоопарках, на интерактивных экранах в течение дня будут показывать представленные на различных научных конференциях плакаты об исследованиях, проводимых сотрудниками зоопарка, а также фильм о кормлении животных в зоопарке.