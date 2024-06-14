Рижский зоопарк три дня можно будет встретить в центре столицы

Чтобы способствовать популяризации образовательных и научных достижений, Рижский зоопарк с помощью специально разработанной программы в течение трех дней можно будет встретить в "Концептуальной зоне экологического образования", сообщили в зоопарке.
Сегодня с 14:00 до 16:00 и в субботу, 15 июня, с 10:00 до 16:00 пройдут беседы с кураторами образования зоопарка о взаимодействии экосистем, сохранении видов и практической деятельности, в ходе которых можно будет создавать обогащающие окружающую среду элементы, которые после мероприятия будут доставлены в зоопарк животным.
Также маленьким и большим исследователям будет предложена возможность поучаствовать в мониторинге животных, воспользоваться приборами и инструментами исследователя, узнать о методах исследования и даже примерить одежду специалиста.
Параллельно с этим сегодня в 15:00 желающих узнать о дальнейших планах Рижского зоопарка приглашают посмотреть презентацию Masterplan 2035, воспользовавшись возможностью встретиться и задать вопросы председателю правления Рижского зоопарка Янису Рудзитису и члену правления Анете Билзене.
В поисках ответа на вопрос, чем занимаются ученые в зоопарках, на интерактивных экранах в течение дня будут показывать представленные на различных научных конференциях плакаты об исследованиях, проводимых сотрудниками зоопарка, а также фильм о кормлении животных в зоопарке.
В воскресенье, 16 июня, с 12:00 до 16:00 в рамках программы "Оставь меня в покое" (Liec mani mierā) специалисты образования зоопарка проведут беседы о детенышах диких животных, их спасении и о том, когда лучше не трогать их и в каких случаях нужно обращаться в зоопарк.
В этот день также будет работать мастерская трафаретной печати, руководитель которой, графический дизайнер Рижского зоопарка Мара Вишка, поможет вам напечатать на привезенной с собой одежде или аксессуарах лаконичный и продуманный слоган Дня тюленей "Оставь меня в покое", что значит не беспокоить детенышей тюленей, пока они отдыхают на пляже.
Для самых маленьких будут подготовлены раскраски.
Рядом с мастерской трафаретной печати будет расположена станция исследования насекомых, где Латвийское энтомологическое общество позволит с помощью стереомикроскопа заглянуть в глаза мухе, а также рассмотреть волоски на ножках насекомых, с помощью которых осуществляется опыление. На стенде опылителей можно будет узнать о разных видах пчел, приспособлениях для них и питании.
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