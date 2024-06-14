В субботу погода станет более летней

Температура воздуха в ночь на субботу, 15 июня, опустится до +5...+10 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность, без осадков, местами образуется туман.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдут дожди. Температура воздуха составит +18...+23 градуса.
В Риге в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха на восходе составит около +10 градусов, в пригородах - около +7...+9 градусов.
Во второй половине дня воздух прогреется до +21...+22 градусов.
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