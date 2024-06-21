Работу потеряют почти 300 сотрудников Latvijas dzelzceļš

Как пояснили в компании, в последние годы LDz уделяет большое внимание повышению эффективности основной деятельности, постоянно пересматривая и улучшая технологические и административные процессы.

LDz управляет обширным портфелем недвижимости - зданиями и сооружениями, станциями и остановками по всей Латвии, где пассажирские платформы и прилегающие территории должны поддерживаться в надлежащем состоянии в течение всего года.

LDz провело оценку процесса уборки помещений и территорий, проанализировав экономическую эффективность существующей модели, когда уборкой помещений и пассажирских платформ занимаются работники LDz, и возможность передачи этих функций в аутсорсинг. В начале 2024 года был объявлен открытый конкурс на предоставление этих услуг.

Итоги конкурса на уборку помещений и территории железнодорожной инфраструктуры показали, что передача этих функций в аутсорсинг позволяет сократить расходы LDz при сохранении высокого качества обслуживания. В связи с этим было принято решение о сокращении численности занятых в этой сфере работников.