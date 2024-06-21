Работу потеряют почти 300 сотрудников Latvijas dzelzceļš

"Latvijas dzelzceļš (LDz) уволит 298 работников, занятых в уборке помещений и территорий железнодорожной инфраструктуры, сообщили агентству LETA в LDz.
Как пояснили в компании, в последние годы LDz уделяет большое внимание повышению эффективности основной деятельности, постоянно пересматривая и улучшая технологические и административные процессы.
LDz управляет обширным портфелем недвижимости - зданиями и сооружениями, станциями и остановками по всей Латвии, где пассажирские платформы и прилегающие территории должны поддерживаться в надлежащем состоянии в течение всего года.
LDz провело оценку процесса уборки помещений и территорий, проанализировав экономическую эффективность существующей модели, когда уборкой помещений и пассажирских платформ занимаются работники LDz, и возможность передачи этих функций в аутсорсинг. В начале 2024 года был объявлен открытый конкурс на предоставление этих услуг.
Итоги конкурса на уборку помещений и территории железнодорожной инфраструктуры показали, что передача этих функций в аутсорсинг позволяет сократить расходы LDz при сохранении высокого качества обслуживания. В связи с этим было принято решение о сокращении численности занятых в этой сфере работников.
Это решение затронет 298 работников LDz. Предприятие уже подало заявление о коллективном увольнении в Государственное агентство занятости, соответствующие самоуправления и Латвийский профсоюз работников железных дорог и транспорта.
Также предприятие провело переговоры с участниками конкурса, чтобы они рассмотрели возможность приема на работу работников LDz, которые ранее выполняли эту работу.
Как сообщили в LDz, в конкурсе на уборку помещений и территорий железнодорожной инфраструктуры в Риге и Курземе право на заключение договора получило ООО CHS, а запланированная сумма договора составляет до 1,358 млн евро без налога на добавленную стоимость (НДС).
В Видземе такое право получило ООО LDZ apsardze, сумма договора составляет до 969,5 тыс. евро без НДС, в Латгале - ООО Cander Serviss, сумма договора составляет 943 тыс. евро без НДС.
В прошлом году общий оборот группы LDz составил 263,529 млн евро, что на 3,4% больше, чем в 2022 году, однако предприятие понесло убытки в размере 3,231 млн евро.
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