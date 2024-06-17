Чем чревато купание в открытых водоемах? Риски и как их избежать

Купальный сезон открыт, однако помимо радости, плавание в озерах, реках и море может создать проблемы: "зуд купальщика", судороги и т.п. О чем нужно помнить в купальный сезон, рассказывает Латвийское радио 4 в программе "Домская площадь".
Многие купальные места, увы, отнюдь не идеальны в плане чистоты. Как сообщает Rus.LSM.lv, недавно в пяти местах для купания на морском побережье Инспекция здравоохранения констатировала микробиологическое загрязнение. После повторной проверки на трех из них — двух лиепайских и в Саулкарасты — ограничения на купание были сняты. Но в юрмальских Меллужи и Пумпури все еще не рекомендуется освежаться. Аналогично - в озере Лубанас, где сейчас цветут водоросли. А в Липушки на озере Разнас, где ведутся строительные работы.
От купания в сомнительных местах рекомендуют отказаться людям со слабым иммунитетом, маленьким детям и пожилым.
В случае значительного загрязнения водоема на купание вводится полный запрет, нарушение которого приравнивается к попиранию правил общественного порядка и карается штрафом.
Мониторинг официальных мест купания проводится с мая до 15 сентября, раз в месяц. Но некоторые самоуправления берут пробы каждые две недели. Воду из водоемов проверяют на микробиологическое загрязнение, а также индикаторы фекального загрязнения воды. Качество воды может ухудшиться из-за ливней, попадания неочищенных сточных вод или если на берегу был выпас скота.
Загрязнение воды на пляжах Пумпури и Меллужи, скорее всего, связано с существующей там системой отвода дождевой воды в море. При этом не исключено попадание сточных вод из жилых домов в море, - пишет LSM.
Голубого флага – символа чистоты пляжей, у Юрмалы больше нет: город уже несколько лет не участвует в программе, так как это платно, а критерии сложны. Так что за факторами риска надо следить самому.
Бывает, что после купания в водоемах у человека возникает "зуд купальщика". Это аллергическая реакция на церкарии, личинки гельминтов водоплавающих птиц. Проникнуть под кожу человека они не могут, но вызвать раздражение – легко. Поэтому после купания надо принять душ – особенно если в водоеме плавает много птиц. Обычно симптомы проходят сами по себе. В этом году такой случай уже был зафиксирован в Межэзерсе Олайнской волости, - пишет LSM.
Однако даже если вода чистая, при купании есть и другие опасности. Например, холодная вода может вызвать судороги. Нормальной для купания считается температура выше +16 С. Свое состояние людям следует оценивать самим и если уже замечена склонность к судорогам, не заплывать "за буйки".
Если на море волны, которые могут быть опасны, вывешивают специальный флаг на спасательных станциях. За погодой на спасательных станциях тщательно наблюдают: по утрам измеряют температуру воды и пишут ее на специальных стендах, в мегафон объявляют об усилении ветра или о том, что собирается гроза.
Но, к сожалению, немало людей и тонет. В среднем за год – около 100 человек. Основная причина — это нарушение правил безопасности нахождения в воде, а больше половины погибших перебрали с алкоголем.
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