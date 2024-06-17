Чем чревато купание в открытых водоемах? Риски и как их избежать

Загрязнение воды на пляжах Пумпури и Меллужи, скорее всего, связано с существующей там системой отвода дождевой воды в море. При этом не исключено попадание сточных вод из жилых домов в море, - пишет LSM.

Голубого флага – символа чистоты пляжей, у Юрмалы больше нет: город уже несколько лет не участвует в программе, так как это платно, а критерии сложны. Так что за факторами риска надо следить самому.

Бывает, что после купания в водоемах у человека возникает "зуд купальщика". Это аллергическая реакция на церкарии, личинки гельминтов водоплавающих птиц. Проникнуть под кожу человека они не могут, но вызвать раздражение – легко. Поэтому после купания надо принять душ – особенно если в водоеме плавает много птиц. Обычно симптомы проходят сами по себе. В этом году такой случай уже был зафиксирован в Межэзерсе Олайнской волости, - пишет LSM.

Однако даже если вода чистая, при купании есть и другие опасности. Например, холодная вода может вызвать судороги. Нормальной для купания считается температура выше +16 С. Свое состояние людям следует оценивать самим и если уже замечена склонность к судорогам, не заплывать "за буйки".

Если на море волны, которые могут быть опасны, вывешивают специальный флаг на спасательных станциях. За погодой на спасательных станциях тщательно наблюдают: по утрам измеряют температуру воды и пишут ее на специальных стендах, в мегафон объявляют об усилении ветра или о том, что собирается гроза.

Но, к сожалению, немало людей и тонет. В среднем за год – около 100 человек. Основная причина — это нарушение правил безопасности нахождения в воде, а больше половины погибших перебрали с алкоголем.

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