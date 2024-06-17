Главное за 17 июня Нацтеатр отменил спектакль на русском, провокатор на Baltic Pride и отставка министра культуры

Ажиотаж в соцсетях вызвал салют с акватории Даугавы в Риге вечером 15 июня, организованный в честь частного мероприятия, выяснило агентство LETA.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в центральных и восточных регионах Латвии оранжевое предупреждение о грозах.

За рубежом:

Восемь человек получили ранения, один человек погиб в результате взрыва на полигоне чешской армии в понедельник, 17 июня, где проходят подготовку украинские военнослужащие, сообщили в армии и больнице.

Главное в оценке Саммита мира, который только что закончился в Швейцарии, - это менеджмент ожиданий.

В этом году три человека сорвали джекпот Bingo loto. Два выигрыша на общую сумму около 800 000 евро достались жительницам Сааремаа. Последний разыгранный 12 июня выигрыш Bingo в размере 461 209 евро еще не оформлен, сообщает Rus.Postimees.

Интересное чтиво:

В Риге на ул. Крустпилс, в непосредственной близости от густонаселенных районов Плявниеки, Кенгарагс и Пурвциемс, планируется строительство новой котельной на щепе и топливе, полученном из мусорных отходов. Эко-активисты протестуют и требуют в принципе запретить строить котельные такого типа вблизи жилых массивов. Этот проект - только первая ласточка: в планах еще подобные объекты в других районах Риги. TVNET+ обратился за комментариями к Рижской думе и Министерству охраны среды (VARAM).