Начало новой недели ознаменовалось радикальными новостями с культурных полей - Латвийский национальный театр отменил показы спектакля на русском языке с Чулпан Хаматовой, знаменитый Александр Соколов бросил карьеру фотографа, а министр культуры Агнесе Логина так и вовсе подала в отставку. Тем временем метеорологи объявили оранжевое предупреждение о сильных грозах. Об этих и других главных новостях уходящего понедельника, 17 июня, - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 17 июня ⟩ Нацтеатр отменил спектакль на русском, провокатор на Baltic Pride и отставка министра культуры
Новости Латвии:
Латвийский национальный театр расторгнул договор аренды с организаторами гастролей спектакля "Записки сумасшедшего", пишет Rus.LSM со ссылкой на сообщение театра. Показы спектакля российского режиссера Дмитрия Крымова (осудил вторжение РФ в Украину и покинул Россию) с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым ожидались в начале осени. Ранее решение театра сдать сцену в аренду организаторам вызвало "недоумение части общественности", сообщает LSM.lv.
Министр культуры Агнесе Логина приняла решение уйти с должности министра. Она закончит исполнять обязанности министра 17 июня, сообщили в отделе общественных отношений Министерства культуры.
15 июня в Верманском саду в Риге состоялся концерт Baltic Pride 2024 под названием Let Yourself Bloom. Во время него молодой человек на сцене пытался провоцировать посетителей.
Самый известный в стране драг-квин Амуна Давис (настоящее имя - Давис Кименис) на прошедших выходных в Instagram рассказал о беде своего друга Яниса (широко известного в обществе как драг-квин Янине). Он пострадал в тяжелом ДТП, сейчас врачи борются за его жизнь. Пока все обстоятельства происшествия не выяснены, Давис и близкие просят отозваться очевидцев происшествия.
Ажиотаж в соцсетях вызвал салют с акватории Даугавы в Риге вечером 15 июня, организованный в честь частного мероприятия, выяснило агентство LETA.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в центральных и восточных регионах Латвии оранжевое предупреждение о грозах.
За рубежом:
Восемь человек получили ранения, один человек погиб в результате взрыва на полигоне чешской армии в понедельник, 17 июня, где проходят подготовку украинские военнослужащие, сообщили в армии и больнице.
Главное в оценке Саммита мира, который только что закончился в Швейцарии, - это менеджмент ожиданий.
В этом году три человека сорвали джекпот Bingo loto. Два выигрыша на общую сумму около 800 000 евро достались жительницам Сааремаа. Последний разыгранный 12 июня выигрыш Bingo в размере 461 209 евро еще не оформлен, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
В Риге на ул. Крустпилс, в непосредственной близости от густонаселенных районов Плявниеки, Кенгарагс и Пурвциемс, планируется строительство новой котельной на щепе и топливе, полученном из мусорных отходов. Эко-активисты протестуют и требуют в принципе запретить строить котельные такого типа вблизи жилых массивов. Этот проект - только первая ласточка: в планах еще подобные объекты в других районах Риги. TVNET+ обратился за комментариями к Рижской думе и Министерству охраны среды (VARAM).
Мастер фотографий в стиле ню Александр Соколов, имеющий более чем 20-летний стаж фотографирования женщин и пар в интимной атмосфере, сообщил, что принял решение поставить точку на своей карьере фотографа.
Экономика - удивительно многогранная сфера, где каждая отрасль имеет свои особенности и привлекательность на рынке труда. Сравнивать оплату труда в разных странах становится еще сложнее, когда учитываешь не только различия в зарплатах, но и разные темпы роста цен, а значит, и реальную покупательную способность. И здесь на помощь приходит "Индекс бутерброда" от Financenet.
Завершился матч первого тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Румынии и Украины.
16 июня сборная Англии по футболу начала участие в чемпионате Европы 2024 года с победы над Сербией. Несмотря на то, что турнир едва начался, болельщики балканской страны уже несколько раз успели выделиться в негативном свете.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!