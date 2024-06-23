Видео Опасная болезнь уничтожила семейную свиноферму в Валмиерском крае

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение африканской чумы свиней, на ферме в Валмиерском крае придется забить всех 527 свиней, сообщает lsm.lv.
Ферма была семейным бизнесом.
И хотя часть убытков будет компенсировано государством, такое событие - это большая трагедия для любого хозяйства и свиноводческой отрасли, считают в отраслевой ассоциации.
В этом году в Латвии это первая вспышка африканской чумы среди домашних свиней.
Хотя все обстоятельства до сих пор до конца не выяснены, известно, что заражение скота произошло через диких кабанов. Их можно встретить в лесах, полях и лугах, и тогда чаще всего человек заносит болезнь в сарай.
Дзинтра Лейниеце, глава Латвийской ассоциации свиноводов пояснила, что, хотя фермеры, пострадавшие от чумы свиней, получают государственную компенсацию, но она не покроет всех расходов.
Ранее сообщалось, что в Латвии выявлена вторая за несколько дней вспышка африканской чумы свиней (АЧС) - заболевание обнаружено в приусадебном хозяйстве в Калснавской волости Мадонского края, сообщает Продовольственно-ветеринарная служба (PVD).
В настоящее время PVD предпринимает меры по ликвидации и локализации очага инфекции, а также проводит эпидемиологические расследование. Две свиньи в этом хозяйстве будут ликвидированы, чтобы устранить вспышку и предотвратить дальнейшее распространение болезни.
PVD установила, что в этом хозяйстве не соблюдались требования биобезопасности. Вокруг очага АЧС введена карантинная зона.
Несколько дней назад вспышка АЧС была выявлена на свиноферме Lelles в Матишской волости Валмиерского края. Все 527 свиней на ферме будут уничтожены, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.
Наибольшую угрозу для здоровья домашних свиней представляют кабаны, популяция которых в Латвии быстро восстановилась, и в ней широко распространен вирус.
В первом полугодии АЧС была выявлена у 601 кабана, и прогнозируется, что число инфицированных животных продолжит расти.
Особую осторожность необходимо соблюдать владельцам домашних свиноферм в Мадонском, Екабпилсском, Валмиерском, Цесисском, Лимбажском, Гулбенском, Айзкраукльском, Добельском, Огрском и Тукумсском краях, так как в этих регионах выявлено наибольшее количество зараженных кабанов.
Видео: Сюжет lsm.lv