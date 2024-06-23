Видео Опасная болезнь уничтожила семейную свиноферму в Валмиерском крае

Ферма была семейным бизнесом.

И хотя часть убытков будет компенсировано государством, такое событие - это большая трагедия для любого хозяйства и свиноводческой отрасли, считают в отраслевой ассоциации.

В этом году в Латвии это первая вспышка африканской чумы среди домашних свиней.

Хотя все обстоятельства до сих пор до конца не выяснены, известно, что заражение скота произошло через диких кабанов. Их можно встретить в лесах, полях и лугах, и тогда чаще всего человек заносит болезнь в сарай.

Дзинтра Лейниеце, глава Латвийской ассоциации свиноводов пояснила, что, хотя фермеры, пострадавшие от чумы свиней, получают государственную компенсацию, но она не покроет всех расходов.

Ранее сообщалось, что в Латвии выявлена вторая за несколько дней вспышка африканской чумы свиней (АЧС) - заболевание обнаружено в приусадебном хозяйстве в Калснавской волости Мадонского края, сообщает Продовольственно-ветеринарная служба (PVD).