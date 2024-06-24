В понедельник в большинстве торговых центров Риги магазины работать не будут

Так, в понедельник в торговых центрах Akropole Rīga, Akropole Alfa, Origo, Domina Shopping, Spice, Rīga Plaza, Galerija Centrs и Galleria Riga большая часть магазинов будет закрыта, в них будут работать только магазины Rimi и Maxima, а также в отдельных торговых центрах - и другие торговцы, представители предприятий общепита и поставщики услуг.

Не будет работать 24 июня и торговый центр Ikea.

В свою очередь продовольственные магазины Rimi, Maxima и Lidl в понедельник будут доступны, но начнут работать на полчаса или пару часов позже, чем обычно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!