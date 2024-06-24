24 июня! В Латвии прошел праздник Лиго, причем прошел спокойнее, чем ожидалось. Сегодня жители страны еще продолжают отдыхать, а вот в других странах хватает событий. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 24 июня ⟩ Празднование Лиго, нападение на полицейских в России и годовщина "пригожинского бунта"
Новости Латвии:
Сегодня в Латвии отмечается Янов день, традиционно являющийся разгрузкой после богатой на празднования Яновой ночи. В этом году во многих местах Латвии шел классический для Лиго дождь, поэтому жители предпочли отмечать праздник в самых разных форматах. Портал Apollo.lv собрал опубликованные жителями моменты торжества.
Как и в прошлые годы, и в этом году рижане и гости столицы были приглашены отпраздновать Лиго на Дзегужкалнсе, где можно было петь, плести венки, а также проводить и встретить солнце, насколько это было возможно из-за облаков. Особенное место на Дзегужкалнсе было отведено для ритуала зажжения праздничного костра, латышских игр и танцев. Смотрите фото!
С территории приюта для малых животных VMF в праздничную ночь пропала собака - 6-месячный молодой щенок - женского пола, черная с рыжими пятнами, "волчьего" типа, сообщает приют в Facebook.
В день Лиго в Латвии были задержаны 20 лиц, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и один водитель, находившийся за рулем под воздействием наркотических веществ, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 80 ДТП, в которых пострадали 16 человек и один человек погиб. Трагическая авария произошла в 2:05 в волости Тумес Тукумского края, где автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
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По меньшей мере 20 человек стали жертвами нападения на полицейских, православные церкви и синагоги в дагестанских Дербенте и Махачкале вечером в воскресенье. Убиты пять нападавших, заявили власти.
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