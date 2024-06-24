Пил воду из сапога. В лесах Калифорнии найден пропавший 10 дней назад мужчина

Лукас целыми днями бродил по горным лесам Санта-Круз без еды. Выжить ему помогла вода, которую ему пришлось черпать своим походным сапогом.

34-летний житель Калифорнии вышел из дома утром 11 июня, сообщили власти, чтобы отправиться, по его мнению, в небольшой поход.

"Я мало что брал с собой, потому что думал, что отправляюсь на трехчасовую прогулку на работу", - сказал Макклиш KSBW News.

Но он заблудился. И запланированные три часа превратились в 10 дней.

Его семья сообщила о пропаже мужчины властям только через пять дней. Сразу была организована поисковая операция.

Власти 20 июня с помощью дронов обыскали густые леса в местах, где люди услышали крики Лукаса о помощи, говорится в сообщении пожарного департамента округа Сан-Матео.

Офис шерифа округа Санта-Круз обнаружил, что Макклиш серьезных травм не получил.

На фотографиях с места происшествия видно, как найденный мужчина, охваченный облегчением и счастьем, обнимает своих близких.

CAL FIRE CZU firefighters assisted @SantaCruzSO1 @BoulderCreekFD with a rescue in Big Basin State Parks last night. There were multiple reports of witnesses hearing someone yelling for help, but the location of that person was hard to establish. READ MORE ⬇️ pic.twitter.com/tQxHvVPVJO — CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) June 21, 2024

Макклиш рассказал местным СМИ, что выжить помогла особая забота о том, чтобы пить достаточно воды.

"Я каждый день продолжал ходить. Я пошел вверх и вниз по каньону до следующего водопада, сел у водопада и пил воду из своего сапога", - вспоминал мужчина.

Макклиш открыл KSBW News, добавив, что он также собирал растущие в лесу ягоды. Больше всего ему хотелось бурито и тако.

"О [блюде бурито и тако] я думал каждый день после первых пяти дней, когда начал понимать, куда попал", - с улыбкой добавил он.

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