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Пил воду из сапога. В лесах Калифорнии найден пропавший 10 дней назад мужчина

rus.tvnet.lv
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Спасенный мужчина
Спасенный мужчина Фото: Kalifornijas Santakrusas nodaļas ugunsdzēsības departaments/Facebook

34-летний Лукас Макклиш утром 11 июня отправился на трехчасовую прогулку в Государственный парк Биг Бейсин Редвудс, в Калифорнии. Прогулка обернулась 10-дневной поисковой операцией, сообщают американские СМИ.

Лукас целыми днями бродил по горным лесам Санта-Круз без еды. Выжить ему помогла вода, которую ему пришлось черпать своим походным сапогом.

34-летний житель Калифорнии вышел из дома утром 11 июня, сообщили власти, чтобы отправиться, по его мнению, в небольшой поход.

"Я мало что брал с собой, потому что думал, что отправляюсь на трехчасовую прогулку на работу", - сказал Макклиш KSBW News.

Но он заблудился. И запланированные три часа превратились в 10 дней.

Его семья сообщила о пропаже мужчины властям только через пять дней. Сразу была организована поисковая операция.

Власти 20 июня с помощью дронов обыскали густые леса в местах, где люди услышали крики Лукаса о помощи, говорится в сообщении пожарного департамента округа Сан-Матео.

Офис шерифа округа Санта-Круз обнаружил, что Макклиш серьезных травм не получил.

На фотографиях с места происшествия видно, как найденный мужчина, охваченный облегчением и счастьем, обнимает своих близких.

Макклиш рассказал местным СМИ, что выжить помогла особая забота о том, чтобы пить достаточно воды.

"Я каждый день продолжал ходить. Я пошел вверх и вниз по каньону до следующего водопада, сел у водопада и пил воду из своего сапога", - вспоминал мужчина.

Макклиш открыл KSBW News, добавив, что он также собирал растущие в лесу ягоды. Больше всего ему хотелось бурито и тако.

"О [блюде бурито и тако] я думал каждый день после первых пяти дней, когда начал понимать, куда попал", - с улыбкой добавил он.

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