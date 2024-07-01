С наступлением сезона отпусков многие задумываются - куда же отправиться на отдых? Стоит озадачиться этим вопросом, как в соцсети не зайти - лента Facebook пестрит горячими предложениями от многочисленных турфирм, цены варьируются от "подъемных" для получателя средней зарплаты в Латвии до бесконечности, а разнообразие мест для отдыха затрудняет выбор не только страны, в которую поехать, но и континента. Часть путешественников не боится окунуться в приключения и посетить не самое раскрученное место, тогда как другие предпочитают проверенные места, где они гарантированно получат полноценный отдых. Если вы не хотите рисковать и задумались о неделе или двух на красивом пляже "без сюрпризов" - эта статья TVNET+ как раз для вас!

TVNET+ отправился туда в начале июня 2024 года и собрал рекомендации и полезные советы, которые сделают ваш отдых не только проще и приятнее, но и дешевле.

Пляжи

На Крите огромное количество пляжей - как каменистые, так песчаные и галечные. Самое приятное - все они доступны для отдыхающих. Это означает, что вы можете прийти на пляж при любом отеле и спокойно позагорать и искупаться - никто вас не выгонит.

Совет! Найдите песчаный пляж недалеко от вашего отеля. Например, в популярном среди латвийских туристов городе Херсониссос пляжи узкие и каменистые - загорать и купаться там неудобно, нужна защитная обувь, хватает и мусора. Однако стоит проехать 10 минут по шоссе (2 евро на автобусе) - и вы уже в Сталиде с песчаными пляжами и пологим дном: можно без опасений ходить без обуви, нет резкой глубины, а кафе и ресторанов вокруг - не меньше.